 Detienen a retornados desde EE. UU. por estar señalados distintos cargos
Las detenciones se dieron tras su ingreso a Guatemala.

Dos de os ciudadanos guatemaltecos retornados tras su ingreso al país., PNC
Dos de os ciudadanos guatemaltecos retornados tras su ingreso al país. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de cinco personas que están señaladas de distintos cargos, incluido asesinato, homicidio y lesiones leves. Todas son de nacionalidad guatemalteca y en las últimas horas ingresaron al territorio nacional tras ser retornadas desde los Estados Unidos de América.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que investigadores de la Seguridad y Alianza para captura de Fugitivos SAFE-DEIC se hicieron presentes a las oficinas del Instituto de Migración, en la Fuerza Aérea Guatemalteca, zona 13 capitalina, para hacer efectivas las aprehensiones.

Los sindicados y los cargos que se les atribuyen son los siguientes:

  • Elmer Rivera, de 35 años, tiene dos órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones graves, emitidas por un juzgado de Guatemala el 28 de abril del año 2,021, y por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado en concurso real, ordenado en mayo del año 2,019.
  • Axel Baten, de 23 años, señalado de asesinato y asesinato en grado de tentativa, requerido por un juzgado de Totonicapán, del 22 de septiembre del año 2,023.
  • Ervin Méndez, de 34 años, sindicado de responsabilidad de conductores.
  • Olmer Calderón, de 29 años, tiene dos órdenes de aprehensión por femicidio emitidas en Mazatenango, Suchitepéquez, los días 16 y 28 de junio del año 2022.
  • Amílcar Pérez, de 37 años, acusado de lesiones leves y homicidio en grado de tentativa, requerido por un juzgado de San Marcos del 17 de octubre del año 2,011.

