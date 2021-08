“Vendimos todo lo que teníamos”, relata migrante guatemalteco retornado

Marvin, un migrante guatemalteco que viajó de forma irregular a Estados Unidos y fue retornado, relató la situación que vivió en la frontera junto con su familia. Además, aseguró que buscaba asilo, pero no se le dio oportunidad de exponer sus argumentos.

La Voz de América (VOA) publicó la historia de los connacionales, que forman parte de los más de 40 núcleos familiares que recientemente han sido deportados por medio del sistema de expulsiones aceleradas que implementó EE. UU.

El guatemalteco, de 25 años, salió desde Guatemala junto con su esposa, de 23, y la hija de ambos, de 5 años.

Buscaban una oportunidad para poder ingresar al territorio estadounidense, ya que en su país enfrentaban cierta situación de vulnerabilidad.

“Yo llevaba una hoja en donde puse una denuncia en el Ministerio Público de lo que nos estaba pasando. Pero igual no quisieron escucharnos. Nos dijeron no, no, no, vete, vete, vete”, expuso el joven.