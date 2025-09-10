 Desaparición de bebé: MP accionará contra denunciante
Nacionales

Supuesta desaparición de bebé: MP anuncia acciones legales contra denunciante

Al no haberse podido confirmar hasta ahora el nacimiento del bebé, se procederá contra la denunciante por posible denuncia falsa y perjuicio al Estado.

Ministerio Público estableció que no existió desaparición de un bebé. , Cortesía
Ministerio Público estableció que no existió desaparición de un bebé. / FOTO: Cortesía

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles 10 de septiembre que iniciará acciones legales contra la denunciante en seguimiento del caso en el que se reportó la supuesta desaparición de un bebé en el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) del departamento de Escuintla.

De acuerdo con la información compartida por el Departamento de Información y Prensa de la institución, tras las diligencias realizadas por Fiscalía de la Mujer en Escuintla en seguimiento de este caso no se ha podido confirmar que el nacimiento ocurriera.

En ese sentido, se determinó que se iniciarán las acciones correspondientes contra Evelyn Yesenia Juárez Pérez, la supuesta madre y denunciante, por la posible comisión del delito de denuncia falsa y perjuicio al Estado de Guatemala.

"La acción legal se fundamenta en la posible comisión del delito de denuncia falsa y el grave perjuicio ocasionado al Estado de Guatemala. Dicho perjuicio se refleja en la obstaculización del acceso a servicios de salud para otros usuarios del IGSS, cuyos recursos fueron desviados para atender este caso", señaló la oficina.

Desde finales de agosto, cuando se conoció que supuestamente esta persona habría dado a luz en el IGSS y desde ese momento no supo más de la ubicación de su hijo, el ente investigador inició con las pesquisas.

La investigación avanzó y la evaluación médico forense practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la denunciante no presentaba signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa.

Con esa base, el MP estableció que la mujer no estuvo en estado de gestación recientemente, por lo que no existió tal robo o desaparición de un recién nacido.

Mujer que denunció desaparición de bebé se sometió a una esterilización quirúrgica hace 10 años

Con el consentimiento de su pareja y de forma voluntaria la mujer que aseguró haber dado a luz a un bebé que supuestamente desapareció, se sometió a una cirugía anticonceptiva, hace 10 años.

MP señala falta de colaboración de familia agraviada

El Ministerio Público señaló que, además de los informes que se tienen donde se respalda que no hubo un recién nacido y, por lo tanto, se descarta su desaparición, ha existido falta de colaboración de la parte denunciante.

Se indicó que la investigación se ha visto dificultada por la falta de colaboración de la familia de la presunta agraviada, la cual no ha comparecido a las citaciones.

"Cuando el personal fiscal acudió a su residencia, fue recibido con amenazas, sin lograr una respuesta favorable por parte de la denunciante o sus familiares", detalló la entidad.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

