Desaparición de bebé: MP accionará contra denunciante

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles 10 de septiembre que iniciará acciones legales contra la denunciante en seguimiento del caso en el que se reportó la supuesta desaparición de un bebé en el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) del departamento de Escuintla.
De acuerdo con la información compartida por el Departamento de Información y Prensa de la institución, tras las diligencias realizadas por Fiscalía de la Mujer en Escuintla en seguimiento de este caso no se ha podido confirmar que el nacimiento ocurriera.
En ese sentido, se determinó que se iniciarán las acciones correspondientes contra Evelyn Yesenia Juárez Pérez, la supuesta madre y denunciante, por la posible comisión del delito de denuncia falsa y perjuicio al Estado de Guatemala.
"La acción legal se fundamenta en la posible comisión del delito de denuncia falsa y el grave perjuicio ocasionado al Estado de Guatemala. Dicho perjuicio se refleja en la obstaculización del acceso a servicios de salud para otros usuarios del IGSS, cuyos recursos fueron desviados para atender este caso", señaló la oficina.
Desde finales de agosto, cuando se conoció que supuestamente esta persona habría dado a luz en el IGSS y desde ese momento no supo más de la ubicación de su hijo, el ente investigador inició con las pesquisas.
La investigación avanzó y la evaluación médico forense practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la denunciante no presentaba signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa.
Con esa base, el MP estableció que la mujer no estuvo en estado de gestación recientemente, por lo que no existió tal robo o desaparición de un recién nacido.
MP señala falta de colaboración de familia agraviada
El Ministerio Público señaló que, además de los informes que se tienen donde se respalda que no hubo un recién nacido y, por lo tanto, se descarta su desaparición, ha existido falta de colaboración de la parte denunciante.
Se indicó que la investigación se ha visto dificultada por la falta de colaboración de la familia de la presunta agraviada, la cual no ha comparecido a las citaciones.
"Cuando el personal fiscal acudió a su residencia, fue recibido con amenazas, sin lograr una respuesta favorable por parte de la denunciante o sus familiares", detalló la entidad.
