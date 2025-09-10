 María Marta Castañeda enfrenta audiencia por ataque a fiscal
Nacionales

Castañeda Torres y cuatro procesados enfrentan audiencia por ataque a fiscal

María Marta Castañeda, pareja del líder pandillero alias "el Lobo", está señalada de tres delitos.

María Marta Castañeda Torres en tribunales, al tomar una pausa durante la audiencia de primera declaración el 10 de septiembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Marta Castañeda Torres en tribunales, al tomar una pausa durante la audiencia de primera declaración el 10 de septiembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Por tercera ocasión, el Juzgado de Mayor Riesgo "A" intenta este miércoles 10 de septiembre avanzar con la audiencia de primera declaración de María Marta Castañeda Torres y otras personas vinculadas al segundo ataque registrado contra la fiscal Miriam Reguero.

Castañeda Torres, pareja de Aldo Duppie Ochoa, alias "el Lobo", líder pandillero del Barrio 18, comparece nuevamente ante la jueza Claudette Domínguez, al igual que otros cuatro sindicados (uno por videoconferencia), para esclarecer su situación legal.

El Ministerio Público (MP) señala a estas personas de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita por su presunta implicación en el hecho de violencia ocurrido el año pasado, en el que la fiscal resultó herida y murieron dos personas.

Castañeda, fue detenida el pasado 27 de agosto por estar sindicada de tener vínculos con la pandilla que dirige su esposo. No solo está implicada en el ataque contra la funcionaria de justicia, sino también se le acusa de estafa y asociación ilícita por otro caso que está bajo reserva.

