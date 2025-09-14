 Celebran Solemne Te Deum por los 204 años de Independencia
Celebran Solemne Te Deum por los 204 años de Independencia

Con la presencia de varias autoridades del Gobierno de Guatemala, fieles católicos agradecieron a Dios por el 204 aniversario de Independencia.

Dentro de Catedral Metropolitana se vivió un sentimiento de devoción por las muestras de agradecimiento por el país., Cortesía de Yuly Pérez.
Dentro de Catedral Metropolitana se vivió un sentimiento de devoción por las muestras de agradecimiento por el país. / FOTO: Cortesía de Yuly Pérez.

Para dar inicio oficialmente a los actos de Independencia 2025, autoridades de Gobierno participaron en el Solemne Te Deum celebrado en el interior de Catedral Metropolitana, durante este domingo 14 de septiembre de 2025. Durante el servicio religioso, se hizo un llamado a la paz y a mantener el orden, evitando pleitos; además, fieles católicos rezaron por la paz del país y agradecieron por las celebraciones patrias.

Dentro de la liturgia, los fieles entonaron cantos religiosos de agradecimiento y cantaron el Himno Nacional de Guatemala, haciendo los honores correspondientes. Fuera del templo, varios católicos presenciaron la misa y participaron de los distintos puntos de la celebración.

Tras finalizar el Te Deum, los funcionarios de Gobierno fueron los primeros en salir para ocupar sus lugares frente al Palacio Nacional de la Cultura e iniciar con los festejos de los 204 años de Independencia de Guatemala. Según el programa, el primer punto es la izada de la Bandera Nacional de Guatemala, que se realiza mientras se detonan 21 salvas de artillería.

Durante el recorrido de Catedral Metropolitana hacia la Plaza de la Constitución, la Banda Sinfónica Marcial del Ministerio de la Defensa de Guatemala entonó La Granadera. Cabe destacar que en la Plaza Central también se instalaron luces, para vivir un espectáculo de "mapping" tras finalizar los actos protocolarios.

¿Cómo estará el clima para los desfiles? Esto dice el Insivumeh

El ente de pronósticos compartió las previsiones para este 15 de septiembre de 2025, día en que se celebra a la patria.

Cantos de agradecimiento se entonaron dentro de Catedral Metropolitana. - Yuli Pérez.

