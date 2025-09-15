Asamblea de Organizaciones Sociales pide poner alto a la criminalización de autoridades indígenas

La Asamblea de Organizaciones Sociales emitió un comunicado este lunes 15 de septiembre en el que exigió el cese de la criminalización de las autoridades indígenas y de otros guatemaltecos que han sido perseguidos y se han visto obligados a permanecer en el exilio por su papel en la defensa de la democracia y lucha contra la corrupción.
Por medio de un comunicado, señaló que las autoridades indígenas actuaron en 2023 en el ejercicio de sus derechos históricos y constitucionales para defender la democracia y luchar contra la corrupción, para lo cual lideraron y participaron en las manifestaciones pacíficas junto a, por lo menos, dos millones de guatemaltecos.
"Hoy, los enemigos de la democracia buscan silenciar, imponer miedo y neutralizar la protesta social, porque temen la organización de los pueblos y su poder legítimo", destacó.
Asimismo, la Asamblea consideró que el Ministerio Público (MP), así como ciertas organizaciones y jueces, intensificaron las acciones de criminalización contra las autoridades indígenas como una forma de venganza política y racista, acusándolas "de forma falsa" de terrorismo y otros delitos. En su opinión, con este tipo de prácticas buscan crear un "enemigo interno", como ocurrió durante el conflicto armado.