 Asamblea de Organizaciones Sociales pide poner alto a la criminalización de autoridades indígenas
Nacionales

Asamblea de Organizaciones Sociales pide poner alto a la criminalización de autoridades indígenas

La asamblea señaló que los líderes indígenas y otros guatemaltecos han sido perseguidos por defender la democracia y luchar contra la corrupción.

Compartir:
Los representantes de organizaciones sociales expresaron respaldo a los exdirigentes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que permanecen en prisión.
Los manifestantes piden que se agilice el caso en contra de Luis Pacheco y Héctor Chaclán. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Asamblea de Organizaciones Sociales emitió un comunicado este lunes 15 de septiembre en el que exigió el cese de la criminalización de las autoridades indígenas y de otros guatemaltecos que han sido perseguidos y se han visto obligados a permanecer en el exilio por su papel en la defensa de la democracia y lucha contra la corrupción.

Por medio de un comunicado, señaló que las autoridades indígenas actuaron en 2023 en el ejercicio de sus derechos históricos y constitucionales para defender la democracia y luchar contra la corrupción, para lo cual lideraron y participaron en las manifestaciones pacíficas junto a, por lo menos, dos millones de guatemaltecos.

"Hoy, los enemigos de la democracia buscan silenciar, imponer miedo y neutralizar la protesta social, porque temen la organización de los pueblos y su poder legítimo", destacó.

Asimismo, la Asamblea consideró que el Ministerio Público (MP), así como ciertas organizaciones y jueces, intensificaron las acciones de criminalización contra las autoridades indígenas como una forma de venganza política y racista, acusándolas "de forma falsa" de terrorismo y otros delitos. En su opinión, con este tipo de prácticas buscan crear un "enemigo interno", como ocurrió durante el conflicto armado.

En Portada

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independenciat
Nacionales

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independencia

08:26 AM, Sep 15
Rubio dice que Hamás puede rendirse esta noche si quisierat
Internacionales

Rubio dice que Hamás puede "rendirse esta noche" si quisiera

07:41 AM, Sep 15
Carlos El Pescado Ruiz celebra su cumpleaños número 46t
Deportes

Carlos El Pescado Ruiz celebra su cumpleaños número 46

07:52 AM, Sep 15
La belleza y significado de los 7 símbolos patrios de Guatemalat
Farándula

La belleza y significado de los 7 símbolos patrios de Guatemala

07:07 AM, Sep 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.redes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos