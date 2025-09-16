Tribunal declara en rebeldía a César Montes en caso Semuy

El Tribunal de Mayor Riesgo Grupo "E" resolvió este martes 16 de septiembre declarar en rebeldía a Julio César Macías López, también identificado como "César Montes", César Montes Macías, Mario Ríos Santiz, Mario Hurtado López o Julio César Macías Mayorga, quien está señalado dentro del "Caso Semuy".
Este fallo surgió en respuesta a una petición planteada por el Ministerio Público (MP) a los jueces, tomando en cuenta que el excomandante guerrillero tiene vigente una orden de aprehensión emitida el 11 de octubre de 2024 por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa; sin embargo, hasta el momento no se conoce su ubicación.
La comunicación que el tribunal emitió en ese entonces dirigida a la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que, al ser aprehendido, el sindicado deberá ser puesto a disposición de ese órgano jurisdiccional o al de turno si fuera en horario inhábil, debiendo garantizar los derechos y garantías constitucionales, evitando la fuerza excesiva.
"Si usted conoce sobre su paradero, informe al 110 de la Policía Nacional Civil o pida que en cualquier sede del Ministerio Público a nivel nacional le pongan en contacto con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad", pidieron las autoridades a la población en general para poder esclarecer este caso.
Alerta de Interpol activa para localizar a "César Montes"
A solicitud de autoridades guatemaltecas, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó en octubre de 2024 una alerta roja en contra del excomandante Macías López, quien fue sentenciado a 175 años de prisión por la matanza de militares.
La entidad difundió desde entonces en su portal web la notificación para su búsqueda ante la posibilidad de que el guatemalteco haya dejado el país.
Esta situación se dió luego de que el excomandante salió de prisión tras ser beneficiado por una sala con medidas sustitutivas debido a que los magistrados admitieron un recurso interpuesto por los abogados defensores.
Macías López obtuvo la libertad condicional el pasado 10 de octubre tras permanecer poco mas de dos años en prisión, ya que los magistrados consideraron que la defensa logró demostrar que está padeciendo de diversas enfermedades.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7