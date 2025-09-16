 Tribunal declara en rebeldía a César Montes en caso Semuy
Nacionales

Caso Semuy: Tribunal declara en rebeldía a "César Montes"

Julio César Macías, conocido como "César Montes", tiene vigente una orden de aprehensión por asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Compartir:
cesar montes5,
cesar montes5 / FOTO:

El Tribunal de Mayor Riesgo Grupo "E" resolvió este martes 16 de septiembre declarar en rebeldía a Julio César Macías López, también identificado como "César Montes", César Montes Macías, Mario Ríos Santiz, Mario Hurtado López o Julio César Macías Mayorga, quien está señalado dentro del "Caso Semuy".

Este fallo surgió en respuesta a una petición planteada por el Ministerio Público (MP) a los jueces, tomando en cuenta que el excomandante guerrillero tiene vigente una orden de aprehensión emitida el 11 de octubre de 2024 por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa; sin embargo, hasta el momento no se conoce su ubicación.

La comunicación que el tribunal emitió en ese entonces dirigida a la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que, al ser aprehendido, el sindicado deberá ser puesto a disposición de ese órgano jurisdiccional o al de turno si fuera en horario inhábil, debiendo garantizar los derechos y garantías constitucionales, evitando la fuerza excesiva.

"Si usted conoce sobre su paradero, informe al 110 de la Policía Nacional Civil o pida que en cualquier sede del Ministerio Público a nivel nacional le pongan en contacto con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad", pidieron las autoridades a la población en general para poder esclarecer este caso.

Alerta de Interpol activa para localizar a "César Montes"

A solicitud de autoridades guatemaltecas, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó en octubre de 2024 una alerta roja en contra del excomandante Macías López, quien fue sentenciado a 175 años de prisión por la matanza de militares.

La entidad difundió desde entonces en su portal web la notificación para su búsqueda ante la posibilidad de que el guatemalteco haya dejado el país.

Esta situación se dió luego de que el excomandante salió de prisión tras ser beneficiado por una sala con medidas sustitutivas debido a que los magistrados admitieron un recurso interpuesto por los abogados defensores.

Macías López obtuvo la libertad condicional el pasado 10 de octubre tras permanecer poco mas de dos años en prisión, ya que los magistrados consideraron que la defensa logró demostrar que está padeciendo de diversas enfermedades.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Caso Semuy: Tribunal declara en rebeldía a César Montest
Nacionales

Caso Semuy: Tribunal declara en rebeldía a "César Montes"

04:23 PM, Sep 16
Cobán Imperial le remonta al Xelajú en el estadio José Ángel Rossit
Deportes

Cobán Imperial le remonta al Xelajú en el estadio José Ángel Rossi

05:02 PM, Sep 16
Kylian Mbappé tras victoria ante Marsella: No me pongo límitest
Deportes

Kylian Mbappé tras victoria ante Marsella: "No me pongo límites"

05:47 PM, Sep 16
Icefi identifica luces y sombras del proyecto de Presupuesto 2026t
Nacionales

Icefi identifica "luces y sombras" del proyecto de Presupuesto 2026

02:48 PM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.Noticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos