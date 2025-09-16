Caso TCQ: Defensa de Ruano señala fallos en acusación del MP

El Tribunal de Mayor Riesgo B retomó este martes 16 de septiembre la etapa de conclusiones del caso TCQ, en el que se dilucidará la situación de Mario Ruano San José, exsecretario del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, quien está señalado de incurrir en irregularidades.
Durante la audiencia de este día el abogado defensor, Francisco García Gudiel, hizo referencia a lo mencionado por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien hace semanas dijo que los casos que investigaron las anteriores autoridades de esa unidad del Ministerio Público (MP) "se están cayendo", porque los acuerdos de colaboración eficaz fueron suscritos de forma anómala.
Ante ese extremo, el profesional del derecho pidió que no se le diera valor probatorio a la declaración en anticipo de prueba del exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, que es de los principales elementos presentados por la fiscalía para respaldar la acusación.
García agregó que la acusación presentada por el Ministerio Público es "un mamarracho" y pidió la absolución de su patrocinado porque argumentó que durante la audiencia la fiscalía no pudo quebrantar su inocencia.
Por aparte, el defensor solicitó certificar lo conducente contra Sandoval y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, quien formó parte del equipo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre otras personas involucradas en la investigación.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7