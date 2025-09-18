Accidente provocado por menores genera apagón en Salcajá

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado martes en Salcajá, Quetzaltenango, ha generado gran repercusión en redes sociales luego de que circulara un video que muestra el momento exacto del impacto. Cámaras de seguridad captaron cómo un vehículo de color negro, conducido por menores de edad, circulaba a excesiva velocidad por una de las calles principales de la localidad.
En las imágenes se observa cuando el conductor pierde el control del timón, derrapa y termina colisionando violentamente contra un poste del tendido eléctrico. La fuerza del impacto provocó que los cables de alta tensión se toparan entre sí, generando una explosión que alarmó a los vecinos.
Otro video compartido en redes sociales muestra la secuencia completa del percance, desde los segundos previos a la pérdida de control hasta la explosión posterior al choque. El material rápidamente se hizo viral y generó fuertes críticas hacia la irresponsabilidad de los tripulantes, quienes, pese a ser menores de edad, manejaban sin precaución y a gran velocidad.
Corte de energía eléctrica en Salcajá
Medios locales informaron que el accidente ocasionó un corte de energía eléctrica que afectó durante varias horas a gran parte del comercio de Salcajá, generando pérdidas económicas considerables y afectando las actividades cotidianas de los vecinos.
En cuanto al estado de salud de los ocupantes del vehículo, el piloto no presentó heridas de consideración; sin embargo, tanto él como los otros dos acompañantes resultaron con crisis nerviosas tras el violento accidente. Los tres recibieron atención prehospitalaria en el lugar por parte de Bomberos Municipales de Salcajá.
De acuerdo con lo establecido por las autoridades, los padres de los menores deberán asumir los daños ocasionados tanto en la infraestructura eléctrica como en las pérdidas derivadas del apagón. No obstante, hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles sanciones o procesos legales.
El caso abrió nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los padres en el control de sus hijos menores de edad y la necesidad de reforzar medidas de prevención para evitar que este tipo de incidentes pongan en riesgo vidas humanas y afecten a toda una comunidad.