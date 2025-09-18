CC anula convenios de colaboración en Caso Odebrecht

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este jueves 18 de septiembre anular los convenios de colaboración eficaz de los exdiputados Edgar Cristiani y Emilenne Mazariegos, quienes habían aportado información dentro del caso "Odebrecht".
La referida investigación se relaciona con el supuesto pago de sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios en Guatemala, a cambio de proyectos y pago de deudas.
En su momento, los exparlamentarios que integraron el Partido Patriota suscribieron convenios con el Ministerio Público (MP) para compartir información clave acerca de los supuestos aportes ilícitos otorgados y cómo se habría desarrollado esta trama de corrupción internacional que alcanzó a Guatemala.
El año pasado, la Sala Primera de Mayor Riesgo también emitió un fallo a través del cual anuló los acuerdos de colaboración de Cristiani y Mazariegos en respuesta a una apelación presentada por uno de los sindicados.
Los exdiputados han sido señalados en el referido caso y en otros de posible corrupción. Cristiani fue condenado en 2021 a tres años de prisión por su implicación en el caso "Registro de Información Catastral (RIC): Una caja de pagos". Mientras tanto, Mazariegos fue absuelta en abril de 2025 dentro del caso Chicamán, donde el MP la señalaba de estar involucrada en una estafa; sin embargo, el tribunal determinó que la acusación estaba mal elaborada.
Caso Odebrecht
Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la empresa Odebrecht habría pagado por lo menos 17.9 millones de dólares en dádivas a funcionarios guatemaltecos.
Supuestamente el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, era quien coordinaba el cobro de los sobornos. A cambio le otorgaba contratos a la constructora en la referida cartera. Actualmente el exfuncionario se encuentra ligado a proceso por este y otros casos de posible corrupción.
En este expediente también está vinculado el excandidato presidencial por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón, quien de acuerdo con las pesquisas también habría recibido coimas.
De acuerdo con el ente investigador, el político podría haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7