Extraditan a "La Negra Tomasa" y "El Chino"

Este jueves 17 de septiembre, fueron extraditados a los Estados Unidos, el hondureño-guatemalteco Evelin Gilberto Herrera y/o Mateo Fernando Morales Martínez, de 39 años, conocido con el alias "La Negra Tomasa" y Everardo Ananías Sis Pop, alias "el Chino", ambos requeridos por las autoridades de los Estados Unidos, por delitos relacionados al narcotráfico.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, detalló que "La Negra Tomasa" y "El Chino", fueron enviados a Estados Unidos donde se les señala de narcotráfico.
El 23 de junio pasado, en el kilómetro 182 de Tactic, Alta Verapaz, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, de la Policía Nacional Civil, capturaron a Sis Pop, alias "el Chno", requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
"La Negra Tomasa" fue detenido en el kilómetro 169.5 sector de Chiquimula, donde policías de la SGAIA, en operativo antinarcótico, ejecutaron la aprehensión, sindicado de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos.
Señalamientos contra el presunto narcotraficante
La orden de aprehensión contra alias "La Negra Tomasa" fue emitida el 20 de junio del presente año por el Juzgado de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes de Investigación con Competencia Exclusiva en Delitos de Narcoactividad.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que esta persona está sindicada de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos.
El sospechoso no solo es requerido por las autoridades de la nación norteamericana, sino también tiene un pedido en extradición por su país natal, Honduras, donde se le atribuyen cargos de narcotráfico.
Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas, 89,7*