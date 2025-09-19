 Segeplan anuncia la 24ª Feria Nacional de Becas
¡Oportunidades para la educación! Anuncian la 24ª Feria Nacional de Becas

Según Segeplan, este año la feria no se limitará solamente a stands informativos, sino que se tendrán charlas especializadas, talleres prácticos y conversatorios para fortalecer las habilidades y preparar a los aspirantes a que apliquen de manera exitosa a las becas.

Carlos Mendoza, titular de Segeplan, brinda detalles sobre la 24ª Feria Nacional de Becas., Omar Solís/Emisoras Unidas
Carlos Mendoza, titular de Segeplan, brinda detalles sobre la 24ª Feria Nacional de Becas. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) anunció la vigésima cuarta Feria Nacional de Becas, en la cual se ofrecerán oportunidades para los jóvenes guatemaltecos con el fin de que puedan continuar con sus estudios, tanto en Guatemala como en el extranjero.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el titular de la referida entidad, Carlos Mendoza, detalló que la actividad se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre en el salón 6 del Parque de la Industria. El horario de atención el primer día será de 9:30 a 18:00 horas, y el segundo de 08:00 a 18:00 horas.

La entrada a la feria es gratuita y estará dirigida especialmente a estudiantes de nivel diversificado, universitario y jóvenes profesionales interesados en ampliar sus oportunidades académicas.

De acuerdo con el funcionario, en la actividad participarán más de 30 cooperantes nacionales e internacionales, universidades y diversos programas de formación. El evento será inaugurado por la vicepresidenta Karin Herrera, quien estará acompañada de varias autoridades nacionales y representantes de la cooperación internacional que reafirmarán su compromiso con la juventud guatemalteca.

"La feria busca motivar a los y las jóvenes a transformar su futuro a través de la educación, por eso hemos elegido el lema: ‘el conocimiento no tiene fronteras, tampoco tus sueños", expresó Mendoza al invitar a los ciudadanos a ser parte de este evento.

Conversatorios y talleres

El secretario de Planificación indicó que, para el presente año, se ofrecerá una nueva experiencia para los jóvenes guatemaltecos, ya que la feria no se limitará solamente a stands informativos donde las personas van a recibir volantes sobre las carreras o becas disponibles, sino que se hará un evento con charlas especializadas, talleres prácticos y conversatorios diseñados para fortalecer las habilidades y prepararlos para que apliquen de manera exitosa a las becas disponibles.

Algunas actividades que preparó Segeplan para la próxima semana en el marco de este evento son:

  • Conversatorio organizado con Conjuve sobre la importancia de las habilidades blandas como factor decisivo en procesos de selección.
  • Taller práctico denominado: "De candidato a ganador; del papel a la palabra; y el futuro que sueñas", que permitirá proporcionar a los aspirantes una herramienta primordial para redactar ensayos efectivos y afrontar las entrevistas académicas.
  • Conversatorio científico llamado: "Científicos Sin Fronteras", donde acompañarán ex becarios que compartirán experiencias en investigación e innovación en el extranjero.

