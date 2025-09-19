Tránsito lento en el Periférico por accidente de tráiler

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que este viernes, 19 de septiembre, se registra movilidad lenta en el área del anillo Periférico debido a un incidente ocurrido durante horas de la madrugada en el que se vio involucrado el conductor de un vehículo de transporte pesado.
De acuerdo con Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, el tráiler fue colisionado contra el arriate central y presenta fallas mecánicas, por lo que no ha podido ser movilizado del área.
"Este cabezal obstaculiza un carril de circulación en cada sentido, bajo el puente Villa Linda, en la zona 7, afectando principalmente el tramo hacia el centro de la ciudad", explicó.
Al área fueron trasladadas grúas que realizan las maniobras respectivas para poder retirarlo. Además, hay trabajadores de la Unidad Limpia y Verde, de la Municipalidad de Guatemala, que están apoyando con la limpieza ante el derrame de líquidos.
Tomando en cuenta que están en desarrollo las acciones de parte de las distintas instituciones, Montejo instó a los usuarios a conducir con precaución, respetar la señalización en el sector y atender las instrucciones de los agentes de PMT que mantienen presencia para regular el paso vehicular.
Otros percances viales
En las últimas horas se han registrado incidentes de tránsito en distintos puntos. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que en el kilómetro 48 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de la autopista Palín-Escuintla, se registró un percance vial que obstruye el carril izquierdo hacia el sur. No se reportaron personas heridas, solo daños materiales.
Mientras tanto, las brigadas de la referida institución brindaron asistencia vial al conductor de un tráiler, ya que el mismo presentó desperfectos mecánicos y permanecía obstaculizando el carril derecho hacia el norte en el kilómetro 24 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], en Villa Nueva, Guatemala.