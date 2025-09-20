 Seis muertos y tres heridos en ataques armados recientes
Nacionales

Seis muertos y tres heridos por ataques armados

Los hechos de violencia se registraron en Zacapa y Guatemala.

El lugar del ataque armado en la zona 7. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Al menos seis personas murieron y otras tres quedaron heridas como resultado de ataques armados ocurridos en las últimas horas en los departamentos de Guatemala y Zacapa. Los cuerpos de socorro dieron seguimiento a estas emergencias.

Los Bomberos Voluntarios informaron que en la Avenida Cementerio y 16 calle de la zona 3 capitalina ocurrió un hecho de violencia del cual fueron alertados por vecinos, por lo que de inmediato coordinaron el traslado de unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron a cuatro personas que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Al evaluarlas, confirmaron que dos de ellas ya no contaban con signos vitales.

Las víctimas mortales son dos hombres que no pudieron ser identificados.

Mientras tanto, los socorristas les brindaron soporte vital avanzado a los otros dos heridos y posteriormente los trasladaron al Hospital General San Juan de Dios, donde quedaron internadas.

Mientras tanto, un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue atacado a balazos por desconocidos en la 49 calle "C" colonia Amparo 2, zona 7 capitalina.

"Los técnicos en Urgencias Médicas de la 49 compañía evaluaron signos vitales a la persona de género masculino, quien carece de los mismos", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Por su parte, los Bomberos Municipales atendieron una emergencia derivada de un hecho de violencia en la 41 calle "A" y 30 Avenida de la colonia Amparo, zona 7 capitalina, donde un hombre quedó herido por proyectiles de arma de fuego. El paciente, que no fue identificado, fue trasladado en estado delicado hospital general San Juan de Dios.

El referido cuerpo de socorro atendió otro caso en la calzada Atanasio Tzul y 51 calle de la zona 12, Ciudad de Guatemala, donde un hombre de aproximadamente 30 años fue agredido con arma de fuego.

"A la evaluación de los paramédicos se confirmó que esta persona carecía de signos vitales, por lo cual requieren apoyo de las autoridades correspondientes", indicó un portavoz.

Ataque armado en Zacapa

Los equipos de los bomberos Voluntarios también le dieron seguimiento a un ataque armado ocurrido durante la noche del viernes 19 de septiembre en el sector calle 8, bajada del río Teculután, Zacapa.

Según el portavoz de la entidad, dos personas murieron tras ser alcanzadas por las balas. Hasta el momento no han sido identificadas.

A los diferentes puntos donde ocurrieron los hechos de violencia se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias respectivas e iniciar con las investigaciones.

