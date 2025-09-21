 Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingo
Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingo

El ente de pronósticos precisó que las condiciones de lluvias serán más sensibles en horario de la tarde y noche en estos sectores del país.

Las autoridades pidieron que los choferes bajen la velocidad y enciendan sus luces al manejar bajo la lluvia., Municipalidad de Mixco
Las autoridades pidieron que los choferes bajen la velocidad y enciendan sus luces al manejar bajo la lluvia. / FOTO: Municipalidad de Mixco

El pronóstico del clima para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre de 2025 prevé lluvias copiosas, lloviznas y actividad eléctrica, precisó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en su reporte de condiciones atmosféricas. La entidad añadió que durante el amanecer se experimentaron condiciones de nubosidad dispersa, con tendencia a poca nubosidad.

El Insivumeh precisó que los mayores acumulados de lluvia se presentarán en el Altiplano Central, Franja Transversal del Norte, Occidente y valles del Oriente del país. El ente científico agregó que las precipitaciones también se hicieron sentir en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal durante la mañana.  

El informe del Insivumeh añadió que para esta jornada prevalecerá la inestabilidad atmosférica desde ambos litorales, destacando la probabilidad de tormentas locales severas, que podrían incluir abundante lluvia y viento fuerte.

Cabe destacar que para la actual temporada de lluvias, las autoridades han replicado varias veces que es necesario tener precaución por las posibles crecidas repentinas de ríos, que pueden causar inundaciones, deslaves, derrumbes, deslizamientos y daños en la red vial del país. Las autoridades también pidieron mucha precaución cerca de la cadena volcánica, por el riesgo de descenso de lahares, tierra y otros escombros.

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

Érick Barrondo y Mirna Ortiz representaron a Guatemala en los 20 kilómetros de marcha del Mundial de Atletismo en Tokio.

