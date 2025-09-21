Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingo

El pronóstico del clima para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre de 2025 prevé lluvias copiosas, lloviznas y actividad eléctrica, precisó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en su reporte de condiciones atmosféricas. La entidad añadió que durante el amanecer se experimentaron condiciones de nubosidad dispersa, con tendencia a poca nubosidad.
El Insivumeh precisó que los mayores acumulados de lluvia se presentarán en el Altiplano Central, Franja Transversal del Norte, Occidente y valles del Oriente del país. El ente científico agregó que las precipitaciones también se hicieron sentir en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal durante la mañana.
El informe del Insivumeh añadió que para esta jornada prevalecerá la inestabilidad atmosférica desde ambos litorales, destacando la probabilidad de tormentas locales severas, que podrían incluir abundante lluvia y viento fuerte.
Cabe destacar que para la actual temporada de lluvias, las autoridades han replicado varias veces que es necesario tener precaución por las posibles crecidas repentinas de ríos, que pueden causar inundaciones, deslaves, derrumbes, deslizamientos y daños en la red vial del país. Las autoridades también pidieron mucha precaución cerca de la cadena volcánica, por el riesgo de descenso de lahares, tierra y otros escombros.
