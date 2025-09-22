 Incidentes complican el tránsito en Villa Nueva
Vehículos con fallas, colisiones y otros incidentes complican tránsito en Villa Nueva

En la subida de Villa Lobos permanece un tráiler bloqueando dos carriles.

Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, dieron a conocer que este lunes 22 de septiembre se registran complicaciones para la movilidad vehicular en diferentes puntos de esa localidad debido a incidentes en las carreteras que obstaculizan el paso.

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, explicó que anoche se atendió un percance en el sector de 16 avenida de la zona 4, ruta de Alioto hacia el Mercado Concepción, donde por causas no establecidas quedó volcado un vehículo. Aunque el accidente ocurrió al final de la jornada de ayer, las repercusiones se mantuvieron esta mañana.

Por aparte, se informó que durante la madrugada de hoy ocurrió otro incidente en el que un vehículo fue empotrado en un poste y prendió en llamas en un sector de la ruta que conecta de Tubac hacia el sector de Torres Petapa. El hecho solo dejó daños materiales, pero generó serias complicaciones para la circulación vial, pues impide parcialmente el paso desde el bulevar El Frutal hacia el sector de Ciudad Real por esta ruta alterna.

"La complicación en el tránsito es bastante en Ciudad Real rumbo a la Ciudad de Guatemala", enfatizó Quevedo.

Tráiler varado en subida de Villa Lobos

El portavoz señaló que esta mañana también se reportan serias dificultades para la movilidad en la subida de Villa Lobos, ya que un camión con desperfectos mecánicos permanece bloqueando dos de los cuatro carriles hacia la capital.

"Esto nos complica seriamente el tránsito desde los alrededores del kilómetro 19 y también complica el área céntrica, porque se tiene el acumulamiento del tránsito desde los alrededores del parque central, con rumbo a la calzada Concepción, e incorporándose al sector de CA-9 buscando la Ciudad de Guatemala", compartió.

Ante esta situación, recomendó a los usuarios salir con tiempo de casa y planificar sus actividades, ya que el tránsito es complicado. También les solicitó atender las recomendaciones del personal de la PMT ubicado en las diferentes áreas.

