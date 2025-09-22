Presupuesto 2025: Finanzas reporta 58.5% de ejecución

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, brindó detalles este lunes 22 de septiembre acerca de los indicadores económicos que han marcado el presente año, los avances en la ejecución presupuestaria y la recaudación. Además, compartió las perspectivas que se tienen para fin de año.
Durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el funcionario indicó que la economía guatemalteca ha sabido sortear las dificultades económicas del contexto internacional y, como fruto de la convergencia y potencia del Presupuesto 2025 y las remesas que envían los trabajadores guatemaltecos en el exterior, así como los esfuerzos del sector privado, se tiene como resultado una economía muy robusta.
Agregó que, hasta el 11 de septiembre, se había recaudado el 70.7% de la meta para 2025 y el crecimiento observado en la recaudación interanual va por encima del 9.8%, lo que significa que la recaudación está dando los resultados previstos e incluso un poco más, según sus palabras, esto es fruto del esfuerzo de la autoridad tributaria que mejora la productividad de los impuestos.
"Estamos por encima de la recaudación esperada por cerca de Q1 mil 500 millones y esto es una excelente noticia porque permitirá tener el nivel de recaudación necesario para financiar el presupuesto del actual año, así como la perspectiva de financiamiento de 2026", resaltó Menkos.
Por aparte, señaló que los rubros que siguen creciendo más que el promedio son los relacionados con los impuestos de la economía doméstica, como los derechos arancelarios, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA) doméstico.
Ejecución presupuestaria
El titular de la cartera del Tesoro también dio a conocer que, hasta el 15 de septiembre, la ejecución del Presupuesto 2025 alcanzaba los 58.5%, una cifra que indicó es mayor comparada con la de los segundos años de gobiernos anteriores.
También se brindaron detalles del nivel de ejecución del presupuesto en esos períodos de las tres últimas administraciones:
- Jimmy Morales - 2017 - 56.2% (Q43 mil 652.6 millones)
- Alejandro Giammattei - 2021 - 54.5% (Q58 mil 645.0 millones)
- Bernardo Arévalo - 2025 - 58.5% (Q90 mil 537.1 millones)
"Estos fondos están convirtiéndose en bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la población y garantizan sus derechos", aseguró el funcionario.
También mencionó que la actividad en ejecución del presupuesto ha sido muy buena, con una variación del 19.8% con relación a lo que se iba ejecutando en septiembre de 2024.
En cuanto a la ejecución por entidades, explicó que continúan abanderando las que tienen más relación con la producción de bienes y servicios públicos, mismas que incluso tienen un nivel de ejecución por encima del 58.5%, que es el promedio.
"En buena medida, es la ejecución de la inversión publica la que detona el crecimiento económico tanto en el corto como en el mediano plazo, de ahí la importancia de tener presupuestos potentes en materia de inversión", puntualizó Menkos.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.