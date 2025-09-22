Líder pandillero "el Lobo" sigue recluido en Renovación 1

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este lunes 22 de septiembre sobre la situación del líder pandillero Aldo Duppie Ochoa, alias "El Lobo", quien forma parte del liderazgo del Barrio 18, y confirmó que continúa privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, ubicada en el departamento de Escuintla.
La semana pasada, el Ministerio de Gobernación confirmó que una jueza emitió una orden para el traslado del recluso hacia Fraijanes II, y describió ese recinto como su "centro de operaciones". Asimismo, indicó que el Sistema Penitenciario ya impugnó tal decisión.
Al ser consultado el gobernante esta mañana, durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, explicó:
"Cuando salió una primera orden del juez y se impugnó, luego vino una segunda orden y es la que estamos impugnando, de manera que él permanece en Renovación I".
Asimismo, enfatizó que el Gobierno seguirá presentando las impugnaciones que "sean necesarias", pues se considera que sería un peligro para los guatemaltecos su retorno a la otra prisión.
El pasado 31 de julio, las autoridades guatemaltecas trasladaron a "el Lobo" y otros nueve líderes pandilleros del Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS) a Renovación 1, como parte de las estrategias para retomar el control en el sistema carcelario y reducir el riesgo de que se coordinen delitos desde lo interno de las prisiones.
Desde entonces, los intentos han sido múltiples para que regresen a los centros de detención donde estaban recluidos. Por vías legales y de la violencia, con motines constantes, se ha buscado dar marcha atrás a esos traslados, sin que hasta ahora las autoridades hayan cedido.
Abordan situación de "el Lobo"
En el Congreso de la República se llevó a cabo una citación con autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PHD), de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para conocer detalles sobre traslados de reos y, en ese contexto, se abordó el tema de "el Lobo".
El relator contra la Tortura, Alfredo Sánchez, aseguró que esa unidad no emitió recomendación alguna sobre el reo Ochoa para trasladarlo a otro centro. "Nosotros no tenemos facultad de sugerir, de recomendar, mucho menos de solicitar, y vayan ustedes a imaginarse en ordenar un traslado", expresó ante periodistas tras finalizar la reunión.
Agregó que el riesgo está en el sentido en que se continúen instrumentalizando los informes, por lo que mencionó que a nivel conjunto con otras instituciones se quiere enarbolar una idea para trasladar una incidencia efectiva y que no se vuelva a instrumentalizar ningún tipo de acciones que, en el marco de la ley, están incluso "obligados" a hacer.
"Se está tratando de instrumentalizar el informe de la OPT, de la PDH y del Inacif. Desde esta particular arista, nosotros queremos analizarlo y evaluarlo desde una perspectiva integral, a efecto de que no solo sea de forma institucional, sino interinstitucional, de tener la oportunidad de hacerle saber al pueblo que nosotros tenemos un mandato legal que cumplir y que, además, servimos a toda la población guatemalteca en general, particularmente a la institucionalizada y privada de libertad", puntualizó.
Finalmente, Sánchez compartió que en la citación se aclaró que ni la oficina a su cargo, ni la PDH, recomendaron el traslado de Ochoa, pero que la decisión judicial se están queriendo apoyar en los informes de estas instituciones para hacer valer o justificar la orden judicial.
