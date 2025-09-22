Ministro Gobernación respalda a comisaria Diana Ramos

En las últimas horas, en redes sociales circuló información que aseguraba que la comisaria Diana Ramos, jefa de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC), había sido suspendida de sus funciones tras recibir críticas por su corte de cabello, señalado por algunos como "no adecuado" para su investidura.
La versión generó polémica, especialmente porque fue difundida por cuentas en redes sociales identificadas como netcenter, que aprovecharon fotografías de la comisaria en una citación oficial para cuestionar su apariencia y difundir rumores de su separación del cargo.
El titular del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, desmintió tales señalamientos y expresó su respaldo a la oficial, destacando su trayectoria y liderazgo.
La comisaria Diana Ramos es un mando importante, una gran líder y una mujer empoderada que siempre está al frente. Miles de mujeres forman parte de las fuerzas de seguridad y diariamente enfrentan con valentía a las estructuras criminales. Tienen mi absoluto respeto", escribió el ministro en su cuenta oficial.
Ramos es una agente de carrera en la PNC
Ramos es una agente de carrera en la PNC, según registros de la institución. Antes de asumir el mando de la Comisaría 13, perteneció al Departamento de Atención a la Víctima, y desde hace algunos meses lidera la seguridad en varias zonas de la capital. En mayo de 2025, fue reconocida como Trabajadora del Año en el marco de las actividades del Mes del Trabajo, lo que reforzó su perfil como funcionaria destacada dentro de la institución.
La Comisaría 13, bajo su mando, es responsable de la seguridad en sectores con alta densidad poblacional y retos de criminalidad en la ciudad de Guatemala.
El pronunciamiento del ministro busca cerrar la polémica generada en redes sociales y subrayar la importancia de la labor de Ramos y de las mujeres que forman parte de las fuerzas de seguridad, quienes a diario enfrentan riesgos en el combate a la delincuencia.