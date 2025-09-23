Sala rechaza intento de apartar a jueza del caso Melisa Palacios

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió, por unanimidad, rechaza la recusacion planteada por María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes buscaban apartar del caso que se sigue por la muerte de Melisa Palacios, a la jueza de mayor riesgo C, Carol Yesenia Berganza.
En la resolución el tribunal de alzada consideró que la jueza actuó conforme a la ley y no violento ningún derecho al conocer primero la audiencia de etapa intermedia del caso.
Así también se consideró que la jueza nunca entró a conocer una aceptación de cargos.
Además, se estableció que la jueza no emitió criterio u opinión en la audiencia del 2 de septiembre.