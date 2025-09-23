Denuncia de Bonilla sobre grabaciones en caso Melisa

Para este martes 23 de septiembre está programada una audiencia clave en el caso que se sigue por la muerte de Melisa Palacios, en la que se discutirá la recusación planteada por la defensa contra la jueza de Mayor Riesgo C, Carol Berganza.
La acción por medio de la cual se pretende separar a la togada de este proceso fue presentada por los abogados de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín después de que se dictara la resolución que los envió a juicio por cargos de asesinato.
Durante la presente jornada, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por la jueza presidenta Miriam Brolo, Marco Tulio Pérez y Jorge Morales, conocerá el recurso planteado y resolverá si corresponde o no un cambio de juzgado para seguir conociendo el expediente judicial.
Mientras se llevaba a cabo el ingreso de las partes a la sala surgió un incidente en el que Bonilla intercambió algunas palabras con una persona que se encontraba presente, a quien señaló de hacer grabaciones de forma irregular durante las audiencias del caso, sin ser periodista.
Además, anunció que denunciaría esa situación ante la sala, pues aseguró que este tipo de situaciones ha derivado en que se publiquen en redes ciertos comentarios con información "tergiversada".
Enfrenta a implicada en supuestas grabaciones irregulares
Previo a iniciar la audiencia, Bonilla expuso ante el personal del Organismo Judicial (OJ) la situación que, a su criterio, se estaba registrando y enfrentó directamente con palabras puntuales a la persona que estaría implicada en las supuestas grabaciones.
"La licenciada Verónica agarró su teléfono desde que ingresó a la sala de audiencias y empezó a enfocarme directamente a mí. Creo que suficientes fotos, videos y transmisiones en vivo van a haber de la audiencia. Después ella ha dicho cosas contra mí a su manera", dijo.
"Yo el día de hoy le hice saber al OJ y creo que ellos, le llamaron la atención por lo que ella estaba haciendo. Ustedes autorizaron los medios que están aquí presentes. Pero hay que hacerles saber, por favor, a los magistrados lo que está sucediendo con ella, incluso yo también lo haré saber", añadió dirigiéndose a una funcionaria de ese organismo a quien notificó sobre los incidentes.
* Con información de Ángel Oliva y Omar Solís, Emisoras Unidas.