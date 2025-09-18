 Recusación en caso Melisa Palacios: Audiencia clave
Nacionales

Audiencia clave: Sala conocerá recusación en caso Melisa Palacios

La defensa de Fernanda Bonilla y José Marroquín busca separar del caso a la jueza de Mayor Riesgo "C", que recientemente los envió a juicio por asesinato.

María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo C el martes 2 de septiembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo C el martes 2 de septiembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo programó para el 23 de septiembre la audiencia en la que se conocerá la recusación planteada por María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, enviados a juicio por el asesinato de Melisa Palacios.

La defensa de los sindicados accionó con el objetivo de separar del caso a la jueza Carol Yesenia Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo "C", bajo el argumento de que habría externado opinión con respecto a este expediente.

Insisten en separar a jueza

Los abogados de los sindicados han insistido con acciones para conseguir que la referida jueza ya no siga conociendo el expediente del caso que se sigue por el crimen contra Palacios, ocurrido en 2021.

Inicialmente, durante la audiencia de etapa intermedia que se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre plantearon una recusación, misma que la funcionaria judicial rechazó, pues indicó que en ningún momento ha opinado sobre el caso, solo se ha limitado a detallar los hechos expuestos en las audiencias y a resolver conforme a la ley.

Al no haber admitido ese recurso, la referida diligencia continuó en esa ocasión y fue durante la misma que se emitió el fallo que envió a juicio a Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, rechazando de esa manera las solicitudes de la defensa para que enfrentaran el cargo de homicidio en estado de emoción violenta, que les permitiría recibir penas menores.

Después de ese revés, los abogados se enfocaron en buscar nuevamente la salida de Berganza de ese caso, por lo que el 5 de septiembre plantearon otra recusación, la cual fue elevada a la Sala Primera de Apelaciones para ser resuelta.

Como consecuencia de los movimientos de los defensores, el caso quedó detenido por ahora. Se suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas que estaba programada para el 8 de septiembre, así como cualquier otra diligencia.  

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

