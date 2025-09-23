 CC ratifica medidas sustitutivas para Sinibaldi
Nacionales

CC mantiene medidas sustitutivas a favor de Sinibaldi

La resolución se emitió dentro del caso Transurbano.

Foto: Omar Solís/EU
exministro-comunicaciones-alejandro-sinibaldi-emisoras-unidas6 / FOTO:

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra la resolución que favoreció al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, con medidas sustitutivas dentro del caso Transurbano.

En agosto de 2023, la Sala Tercera de Apelaciones resolvió otorgarle medidas sustitutivas al exfuncionario, Las medidas sustitutivas incluyeron arresto domiciliario, registrar su huella digital en el sistema de procesos cada mes, entregar su pasaporte al Ministerio Público y prohibición de comunicarse con otros sindicados. Además, el pago de una caución económica de Q800 mil para salir de la cárcel.

Con este beneficio judicial, finalmente se permitiría a Sinibaldi salir de la cárcel, ya que en otros dos procesos penales que enfrenta se le había otorgado el arresto domiciliario anteriormente.

Señalamientos contra Sinibaldi

Dentro del caso Transurbano, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público, le atribuye una serie de actos ilícitos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, los cuales habrían ocurrido entre los meses de mayo y junio de 2010.

En ese momento, el exfuncionario era diputado al Congreso e integraba la Comisión Legislativa de Comunicaciones, Transportes y Obra Pública.

Las pesquisas revelaron que el sindicado recibió de forma irregular más de Q900 mil.

Los fondos provenían de la entidad Protección Metropolitana, S.A. y fueron trasladados al entonces legislador por medio de las sociedades mercantiles Seguridad ASA, S.A. y Servicios Aéreos y Marítimos del Norte.

    "Estos debieron destinarse para contratar agentes de seguridad privada para los buses de la Ciudad de Guatemala", detalla la acusación presentada por el MP.

Sin embargo, en lugar de utilizarse para este rubro dentro del proyecto de Transurbano habrían pasado a manos de Sinibaldi, por lo que ahora tendrá que responder ante la justicia.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

