 Renap estrena WhatsApp y así puedes usarlo para tus documentos
Nacionales

Renap estrena WhatsApp y así puedes usarlo para tus documentos

Este nuevo recurso se suma a las opciones digitales que Renap ofrece.

El Registro Nacional de las Personas (Renap) puso en funcionamiento un nuevo número de WhatsApp con el objetivo de ofrecer un canal de comunicación más ágil y directo para los usuarios. La medida busca facilitar el acceso a información sobre trámites registrales y optimizar los tiempos de gestión, especialmente en un contexto donde la digitalización de servicios públicos es cada vez más demandada.

El nuevo canal, disponible a través del número 3063-8389, permitirá a los ciudadanos consultar sobre diversos procedimientos, incluyendo la obtención de certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción, así como otros trámites registrales. El horario de atención es de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 horas y los sábados de 08:00 a 12:00 horas.

Opciones digitales que el Renap ofrece 

Según la institución, la implementación de este canal forma parte de un esfuerzo por acercar los servicios a los usuarios y reducir la necesidad de desplazamientos a las más de 340 oficinas físicas distribuidas en todo el país. Este nuevo recurso se suma a las opciones digitales que Renap ha ofrecido desde 2015, cuando comenzó a operar sus servicios electrónicos para la emisión de documentos oficiales.

A través del portal web https://eportal.renap.gob.gt y de la aplicación móvil RENAP SE, los ciudadanos pueden realizar solicitudes de manera remota y efectuar pagos con tarjeta de débito, crédito o mediante boleta bancaria. Los documentos obtenidos digitalmente cuentan con certeza jurídica y pueden imprimirse en cualquier momento, garantizando seguridad, transparencia y legalidad en los procesos.

Con esta iniciativa, Renap consolida su experiencia de más de una década en la prestación de servicios electrónicos, reforzando el acceso a trámites registrales y contribuyendo a la eficiencia en la gestión de documentos oficiales en Guatemala", detalló la institución.

Concluyó que la adopción de plataformas digitales y canales de atención como WhatsApp refleja la intención de Renap de modernizar sus servicios y ofrecer alternativas más cómodas y rápidas para los usuarios, evitando traslados innecesarios y facilitando la resolución de consultas de manera inmediata.

