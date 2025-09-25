Tráiler queda volcado tras colisionar contra vehículos en ruta al Pacífico

Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, informaron que durante horas de la madrugada de este jueves 25 de septiembre se registró un accidente en el kilómetro 14, en los carriles con dirección al sur, el cual generó complicaciones para la circulación vial.
Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, explicó que aproximadamente a las 02:00 horas, por causas no establecidas, ocurrió una colisión en la cual un vehículo de transporte pesado impactó contra dos automóviles particulares.
Tras el fuerte impacto, el tráiler quedó volcado sobre la cinta asfáltica y bloqueando parcialmente el paso en este tramo de alta circulación vial. También permanecían a sus alrededores los carros chocados, que quedaron con múltiples daños.
El portavoz detalló que varias personas resultaron heridas en el marco de este incidente y fueron atendidas por los cuerpos de socorro, que les brindaron asistencia pre-hospitalaria y posteriormente las trasladaron hacia un centro asistencial.
Retiran obstáculos
Quevedo indicó que se dio respuesta inmediata a este incidente vial en la ruta al Pacífico, por lo que ya se liberó el paso en el tramo después de que quedara paralizado temporalmente.
"Nuestro equipo de trabajo nocturno accionó solicitando el apoyo de las grúas para que, a las 03:00 de la mañana, quedara totalmente libre la movilidad vehicular al momento de retirar este vehículo volcado", dijo.