 Tráiler queda volcado tras colisionar contra vehículos en ruta al Pacífico
Nacionales

Tráiler queda volcado tras colisionar contra vehículos en ruta al Pacífico

El paso quedó temporalmente cerrado en el área mientras se retiraban los obstáculos.

Compartir:
accidente en ruta al pacífico
El tráiler quedó volcado tras impactar con dos vehículos. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, informaron que durante horas de la madrugada de este jueves 25 de septiembre se registró un accidente en el kilómetro 14, en los carriles con dirección al sur, el cual generó complicaciones para la circulación vial.

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, explicó que aproximadamente a las 02:00 horas, por causas no establecidas, ocurrió una colisión en la cual un vehículo de transporte pesado impactó contra dos automóviles particulares.

Tras el fuerte impacto, el tráiler quedó volcado sobre la cinta asfáltica y bloqueando parcialmente el paso en este tramo de alta circulación vial. También permanecían a sus alrededores los carros chocados, que quedaron con múltiples daños.

El portavoz detalló que varias personas resultaron heridas en el marco de este incidente y fueron atendidas por los cuerpos de socorro, que les brindaron asistencia pre-hospitalaria y posteriormente las trasladaron hacia un centro asistencial.

Retiran obstáculos

Quevedo indicó que se dio respuesta inmediata a este incidente vial en la ruta al Pacífico, por lo que ya se liberó el paso en el tramo después de que quedara paralizado temporalmente.

"Nuestro equipo de trabajo nocturno accionó solicitando el apoyo de las grúas para que, a las 03:00 de la mañana, quedara totalmente libre la movilidad vehicular al momento de retirar este vehículo volcado", dijo.

En Portada

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Popt
Nacionales

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Pop

09:42 AM, Sep 25
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026t
Deportes

FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026

09:56 AM, Sep 25
Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONUt
Nacionales

Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONU

07:45 AM, Sep 25
Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemaltecat
Nacionales

Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemalteca

08:23 AM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos