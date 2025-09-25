 Investigan desaparición de migrante guatemalteca
Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemalteca

La connacional habría sido entregada por un "coyote" a personas mexicanas que exigían dinero a cambio de liberarla.

El operativo en desarrollo es coordinado por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes., Ministerio Público
El operativo en desarrollo es coordinado por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. / FOTO: Ministerio Público

Las autoridades guatemaltecas implementaron este jueves 25 de septiembre un operativo en la aldea Xexuxcap, municipio de Nebaj, departamento de Quiché, en seguimiento al caso de desaparición de una migrante guatemalteca.

Está en desarrollo una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias a cargo de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, que trabaja en coordinación con la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).

"Esta acción se realiza en seguimiento a una denuncia presentada por familiares de una mujer migrante que fue reportada como desaparecida, luego de haber sido trasladada de forma ilegal hacia los Estados Unidos de América por un presunto traficante de personas (coyote), originario de la misma comunidad", detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.

Agregó que, a través de estas diligencias, se busca fortalecer la investigación con el fin de establecer la responsabilidad penal de los presuntos implicados, y recabar los indicios suficientes, necesarios para solicitar a la justicia que enfrenten proceso penal.

Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONU

El presidente de Guatemala aseguró que se trató de un “agradable reencuentro” con el secretario António Guterres.

Dinero exigido y regreso de guatemalteca

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sindicado habría entregado a la víctima a personas mexicanas, quienes posteriormente exigieron altas sumas de dinero a sus familiares a cambio de su liberación.

El MP confirmó que la mujer migrante ya se encuentra de regreso en territorio guatemalteco, aunque no profundizó en los detalles sobre el proceso de su rescate o cómo se habría dado su ubicación y posterior retorno.

Tras dar a conocer este caso, el Ministerio Público reiteró su compromiso con la investigación y persecución penal del delito de tráfico ilícito de migrantes. Añadió que continuará velando por la protección de los derechos de las víctimas y la justicia en Guatemala.

Los viajes de ciudadanos de diferentes países, incluido Guatemala, continúan dándose en busca de llegar a Estados Unidos, mientras que esa nación ha endurecido sus controles para evitar el ingreso de personas que incumplen los lineamientos migratorios. Durante 2024, poco menos de 62 mil personas fueron deportadas desde Estados Unidos, con base en datos del Gobierno guatemalteco.

