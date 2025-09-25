 Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONU
Nacionales

Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONU

El presidente de Guatemala aseguró que se trató de un "agradable reencuentro" con el secretario António Guterres.

El presidente Bernardo Arévalo se reunió con el secretario general de la ONU, António Gutérres., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo se reunió con el secretario general de la ONU, António Gutérres. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo se reunió este jueves 25 de septiembre con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en el marco de la visita que realiza a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de esa entidad.

El mandatario compartió información en sus redes sociales al respecto del tema y aseguró que se trató de un "agradable reencuentro" con el funcionario, a quien agradeció el apoyo que el sistema de Naciones Unidas brinda a Guatemala.

"En sus 80 años, ONU enfrenta el reto de renovar el multilateralismo, hoy en crisis. Solo con ese esfuerzo colectivo, entre naciones unidas, podremos construir una verdadera comunidad global que cuide la vida en todas sus formas y trabaje por una paz duradera", expresó Arévalo.

Intervención de Arévalo en la ONU

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró ayer en la Asamblea General de la ONU que el año 2026 será "crucial" para la democracia de su país por la "elección de autoridades en órganos clave de control y justicia".

El mandatario indicó que resulta "indispensable" que dichos "procesos de elección se desarrollen con transparencia, imparcialidad y apego a la ley", por lo que ha solicitado "acompañamiento técnico y político de nuestros socios estratégicos" para su legitimidad.

El presidente Bernardo Arévalo durante la 80ª Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre de 2025. - Gobierno de Guatemala

Las elecciones a las que hace referencia Arévalo tendrán lugar en el Tribunal Supremo Electoral, de cara a los comicios de 2027 y en la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.

También será elegido un nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea por supuestos vínculos con acciones que socavan la democracia.

De igual manera, se producirá el cambio de autoridades de otros órganos de control y supervisión como la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Banco de Guatemala (central).

El gobernante guatemalteco resaltó la importancia de 2026 dentro de una "lucha definitiva contra corruptos y autoritarios que buscan a toda costa mantener capturadas las instituciones y perpetuar la impunidad".

Al respecto, Arévalo de León mencionó la actual persecución y criminalización de líderes indígenas, periodistas y operadores de justicia que se oponen a la corrupción.

