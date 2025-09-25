MP señala de asesinato a capturados por muerte de investigador de PNC

El Ministerio Público (MP) les dio a conocer este jueves, 25 de septiembre, los motivos de su detención a las dos personas capturadas por disparar en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en un sector de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, provocando la muerte de un agente.
La audiencia está en desarrollo esta mañana y, en ese contexto, los representantes de la fiscalía expusieron que estas personas están sindicadas de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa.
El ataque contra las fuerzas de seguridad ocurrió en horas de la tarde de ayer en la 24 calle y avenida Elena, en el marco de un operativo contra pandillas implementado como parte de las acciones de las autoridades para contrarrestar el impacto de los delitos contra la vida de los guatemaltecos.
La institución de seguridad indicó que se determinó que tres presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha, incluido un menor de edad, que viajaban en un vehículo pretendían trasladar ilícitos, por lo que los investigadores les daban seguimiento. Sin embargo, al momento que fueron interceptados, los delincuentes dispararon en repetidas ocasiones contra los policías.
En ese contexto, el agente Cleofas Valery Ortega Guzmán fue herido en la región de la cabeza y murió a su ingreso al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
En el marco de este hecho, también resultaron heridos otro agente de la PNC, uno de los supuestos delincuentes y un guardia de seguridad privada que se encontraba en un local cercano a donde ocurrió el tiroteo.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7