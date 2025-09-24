 Agente de la PNC muere al enfrentarse a sicarios
Nacionales

Agente de la PNC muere al enfrentarse a sicarios

PNC desarrolla operativo en el barrio El Gallito, tras crimen del investigador de la Policía.

El investigador, Cleofas Valery Ortega Guzmán, murió al efrentarse en criminales., Foto PNC
El investigador, Cleofas Valery Ortega Guzmán, murió al efrentarse en criminales. / FOTO: Foto PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) lamentó el trágico fallecimiento del agente de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), Cleofas Ortega Guzmán, quien falleció en cumplimiento del deber, la tarde de este miércoles 24 de septiembre.

Durante un operativo, los agentes de la PNC se enfrentaron a un grupo de delincuentes en la 24 calle y avenida Elena, de la zona 1 de la capital; sin embargo uno de los delincuentes y un agente de la Policía resultó gravemente herido.

Ambos fueron ingresados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde el agente de la PNC murió a consecuencia de la gravedad de las heridas. 

La Policía inmediatamente capturó a tres criminales entre ellos un menor de edad quien fue consignado al juzgado respectivo. 

Tras el fatal enfrentamiento, las Fuerzas de Seguridad dieron seguimiento a otros victimario y desarrollaron un operativo en el barrio El Gallito, en la zona 3 de la capital. 

El director de la PNC, David Boteo, confirmó que tras el ataque armado en el que murió el agente de la PNC, se desarrolla un operativo en el barrio El Gallito que ha dejado la captura en total de siete delincuentes, miembros de un grupo criminal dedicado al narcomenudeo.

Boteo agregó que se han incautado 15 fusiles, además se trabaja en coordinación con el Ministerio Público (MP).

Diputado presenta querella contra procurador de Derechos Humanos

El legislador Inés Castillo señala al procurador Alejandro Córdova de incumplimiento de deberes.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*


