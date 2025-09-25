 Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Pop
Nacionales

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Pop

La sentencia será publicada junto con una aclaratoria de que Jorge Sebastián Pop no tenía vínculos con el Barrio 18.

Farruko Pop fue encontrado fallecido en una vivienda de la zona 18., Archivo.
Farruko Pop fue encontrado fallecido en una vivienda de la zona 18. / FOTO: Archivo.

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal les impuso el pago de 20 mil quetzales a Carlos López y Marcos Daniel Zunún como parte de la reparación digna por el asesinato del creador de contenido y cantante, Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop.

Además, la sentencia deberá ser publicada en el diario oficial y en uno de mayor circulación, junto con una aclaratoria en la que se indique que Pop no está vinculado al Barrio 18 y que su hermano no estuvo implicado en el crimen.

Esto ocurre después que el referido tribunal dictó sentencia condenatoria en contra de estas dos personas tras encontrarlas culpables de participar en el crimen contra el joven.

Las condenas que se dieron a conocer, en su momento, detallan que López deberá permanecer 20 años y 8 meses de prisión inconmutables por incurrir en el delito de asesinato en complicidad; y Zunún estará tras las rejas 29 años y ocho meses por cometer asesinato.

El creador de contenido desapareció en mayo de este año tras realizar un viaje a la Ciudad de Guatemala. Después de varios días de labores de búsqueda, se determinó que le habían quitado la vida y enterraron su cuerpo en una vivienda abandonada. Los análisis forenses determinaron que murió por asfixia y también tenía heridas por disparos en su cuerpo.

El tribunal señaló que, con relación a prueba documental, material y audiovisual, se pudo observar que los acusados están identificados como parte de las personas que participaron en el crimen contra el creador de contenido.

Se indicó que ciertos implicados verificaron por qué se encontraba Pop con una joven llamada Beberly, quien sería la persona con la que la víctima había quedado de reunirse durante su viaje a la capital y quien lo guio hasta el sector de la zona 18 capitalina, donde posteriormente fue asesinado.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

