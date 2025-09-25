 INDE abre compuertas en hidroeléctrica Chixoy
INDE regula niveles de agua en hidroeléctrica Chixoy tras intensas lluvias

La institución abrió las compuertas para dejar salir de manera controlada el exceso de agua.

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informó este jueves, 25 de septiembre, que fueron abiertas las compuertas para el buen funcionamiento de la Hidroeléctrica Chixoy, ubicada en el municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz. La medida se tomó ante el crecimiento del nivel de agua debido a las lluvias.

Por medio de un comunicado, la entidad señaló que derivado de las lluvias registradas en los últimos días, propias del invierno, el embalse de la hidroeléctrica llegó a su nivel máximo, por lo que se analizó la situación y se tomaron acciones.

"Se abrieron las compuertas de manera controlada para dejar salir el exceso de agua y asegurar que el nivel siga dentro de lo normal y la planta pueda funcionar adecuadamente", explicó.

Agregó que liberar el líquido de manera controlada permite mantener el nivel operativo de seguridad de la presa y contribuye a reducir riesgos en las comunidades ubicadas aguas abajo.

Asimismo, dio a conocer que, desde la puesta en operación de la planta Chixoy, hace más de 40 años, se han realizado estos procedimientos de forma segura durante la época de invierno.

Finalmente, compartió que la hidroeléctrica representa el 60% de la energía eléctrica producida por el INDE y el 15% en el nivel nacional.

Acerca del INDE

El Instituto Nacional de Electrificación es el ente estatal encargado de la regulación de la energía eléctrica en el país. Fue creado en 1959 con el propósito de planificar, generar, transportar y distribuir energía eléctrica en el país.

Entre sus principales funciones se encuentran la generación de energía a través de plantas hidroeléctricas y otras fuentes renovables, la expansión de las redes de transmisión y distribución, así como la electrificación rural para comunidades que históricamente han tenido un acceso limitado al servicio.

Su misión principal es garantizar que los guatemaltecos tengan acceso a la energía eléctrica necesaria para mejorar su calidad de vida y apoyar el desarrollo del país. En ese contexto, ha elaborado una serie de proyectos, incluida la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, que constituye la mayor fuente de generación eléctrica del país.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

