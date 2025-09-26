Descubre Guatemala: Recorridos Gratis por Turismo 2023

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) convoca a todos los guatemaltecos a unirse a las celebraciones del Día Mundial del Turismo este sábado 27 de septiembre. Esta festividad incluirá un recorrido gratuito en trolebuses, que permitirá a los participantes explorar diversos atracciones turísticas y culturales de la Ciudad de Guatemala.
La actividad comenzará a las 9:00 horas y se extenderá hasta las 15:00 horas, con salidas programadas cada media hora desde el Mercado de Artesanías, ubicado en la zona 13. Este recorrido promete ofrecer una experiencia única y panorámica, visitando lugares emblemáticos como:
- Zoológico La Aurora
- Museo del Niño
- Avenida Reforma
- Jardín Botánico
- Tipografía Nacional
- Parque Centenario
- Museo Nacional de Historia
- Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores
- Reloj de Flores
- Museo de Arqueología y Etnología
El recorrido concluirá de nuevo en el Mercado de Artesanías, ofreciendo un día lleno de diversión y aprendizaje sobre la riqueza cultural de la capital guatemalteca.
Un Día para Reflexionar sobre el Turismo
El Día Mundial del Turismo, establecido en 1980 por la Organización Mundial del Turismo, busca aumentar la conciencia sobre la importancia social, cultural, política y económica que este sector representa a nivel global. Para el presente año, el lema "Turismo y transformación sostenible" destaca el papel que puede jugar el turismo en la creación de sociedades más inclusivas y resilientes.
INGUAT enfatiza que este evento no solo es una oportunidad para redescubrir la ciudad, sino también para reflexionar sobre la necesidad de un turismo que promueva la sostenibilidad. Este enfoque debe fomentar la conservación de los ecosistemas, incentivar el comercio justo, promover el consumo responsable y apoyar a las comunidades locales, generando beneficios compartidos tanto para anfitriones como para visitantes.
Invitación a las Familias Guatemaltecas
INGUAT hace un llamado especial a las familias guatemaltecas para que se sumen a esta celebración que promueve un ambiente de convivencia, civismo y orgullo nacional. La celebración del Día Mundial del Turismo representa una oportunidad invaluable para contribuir al desarrollo de un sector turístico más sostenible y a la vez disfrutar de los diversos atractivos de la capital.
Así que este sábado, no pierdas la oportunidad de participar en el recorrido gratuito que INGUAT ha preparado y disfrutar de un día lleno de cultura, aprendizaje y esparcimiento, mientras reafirmas tu compromiso con un turismo responsable.