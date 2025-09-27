Capturan a mujer acusada de secuestrar a su sobrina

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó un operativo la tarde de este sábado 27 de septiembre de 2025 para detener a una mujer acusada de ser la presunta secuestradora de su sobrina menor de edad. En su reporte, la PNC explicó que la capturada habría participado en el secuestro de su sobrina en el departamento de Chimaltenango.
Reyna Carolina Rodríguez, de 31 años, fue capturada este viernes en la aldea El Llano, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango, como parte de un operativo estratégico coordinado por el Comando Antisecuestros", consignó la PNC.
Las fueras de seguridad justificaron que las acciones se realizaron en seguimiento a la liberación de una niña de nueve años, ocurrida el pasado 17 de septiembre en la cabecera departamental. Luego de desaparecer, la familia de la pequeña empezó a recibir llamadas intimidatorias, exigiendo una fuerte cantidad de dinero a cambio de no hacerle daño a la pequeña.
De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez, tía de la víctima, habría aprovechado la confianza de la menor para trasladarla en un vehículo. Posteriormente, la infante fue privada de su libertad, para iniciar con las llamadas de intimidación a los familiares.
Investigan a la banda de secuestradores "Los Judas"
Tras recabar suficientes indicios, un juzgado de Chimaltenango emitió el 22 de septiembre una orden de captura contra Rodríguez por el delito de plagio o secuestro. Las autoridades señalaron que la detenida es sospechosa de formar parte de la estructura criminal conocida como "Los Judas".
Cabe resaltar que la PNC atribuye el secuestro de la pequeña a la citada banda criminal. Asimismo, las autoridades señalaron que dos de sus integrantes ya guardan prisión desde el rescate de la víctima.
"La PNC continúa con las diligencias para establecer su posible vínculo con otros hechos delictivos en la región", precisó la PNC.
Según datos del Comando Antisecuestros de la PNC, en lo que va del año se han desarticulado nueve estructuras criminales dedicadas a esta modalidad delictiva. Finalmente, la PNC reiteró su compromiso de combatir estos crímenes con operativos estratégicos y trabajo de inteligencia.