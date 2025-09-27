 Delegación bipartidista de EE.UU. se reúne con presidentes del Ejecutivo y Legislativo
Nacionales

Delegación bipartidista de EE.UU. se reúne con presidentes del Ejecutivo y Legislativo

La delegación del Congreso de los Estados Unidos de América abordó distintos temas para la estabilidad, seguridad y prosperidad de la región.

El Congresista Vern Buchanan Embajador, junto a Tobin Bradley, Embajador de los Estados Unidos en Guatemala., Foto Embajada de los Estados Unidos en Guatemala
El Congresista Vern Buchanan Embajador, junto a Tobin Bradley, Embajador de los Estados Unidos en Guatemala. / FOTO: Foto Embajada de los Estados Unidos en Guatemala

Una delegación bipartidista del Congreso de los Estados Unidos de América, liderada por el Congresista Vern Buchanan, e integrada por los congresistas Norma Torres, Greg Murphy, Nicole Malliotakis, Claudia Tenney y Andy Ogles se reunieron con el Presidente de la República, Bernardo Arévalo y el Presidente del Congreso, Nery Ramos.

De acuerdo con el Legislativo, el encuentro se centró en renovar los esfuerzos conjuntos para el fortalecimiento de la democracia, así como legislación orientada al desarrollo económico, el combate a las pandillas, narcotráfico y crimen organizado.

El presidente del Congreso, Nery Ramos destacó la aprobación de decretos en materia económica entre ellos, la ampliación a 4 carriles del tramo carretero de El Rancho a Teculután, Ley de la autoridad designada del Sistema Portuario Nacional, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, Ley de Competencia, entre otras, como un compromiso más que identifica a la X Legislatura en beneficio de toda la población guatemalteca.

Además, reafirmó el compromiso del Poder Legislativo con la aprobación de leyes que fortalezcan la gobernabilidad democrática, garanticen la seguridad ciudadana y generen condiciones estables para la inversión y el desarrollo económico sostenible.

La visita reflejó el interés mutuo de Guatemala y los Estados Unidos por mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación en temas prioritarios para ambas naciones, y consolidar una agenda común basada en principios democráticos, respeto institucional y desarrollo compartido.

El presidente Bernardo Arévalo recibió en el Palacio Nacional de la Cultura a la delegación bipartidista del Congreso de los Estados Unidos.

Por medio de sus redes oficiales, el mandatario indicó: "Esta mañana, me he reunido con una delegación bipartidista del Congreso de los EE. UU., con quienes coincidimos en la importancia de trabajar juntos en favor del fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y el cese de las persecuciones políticas en Guatemala."

El mandatario también agradeció el reconocimiento de los congresistas estadounidenses al esfuerzo que este gobierno hace por atraer inversiones; combatir el narcotráfico; ampliar la infraestructura de puertos y aeropuertos.

En la reunión participaron junto al gobernante el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto; el comisionado nacional contra la Corrupción, Julio Flores, y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.

La Embajada de los Estados Unidos de América destacó que en la reunión reafirmaron el compromiso compartido con la prosperidad regional mediante inversión, emprendimiento, empleo e infraestructura, y destacaron la cooperación bilateral contra el crimen organizado transnacional y la eliminación de la inmigración ilegal, contando con el apoyo del gobierno de EE.UU. al liderazgo del presidente Arévalo.

