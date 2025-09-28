Camioneta agrícola y autobús chocan en el bulevar Liberación

Bomberos Municipales acudieron al llamado de varias personas, quienes reportaron un choque en el bulevar Liberación y 3a. avenida de la zona 9 capitalina, donde un autobús y una camioneta protagonizaron el accidente. Sin embargo, los paramédicos del casco rojo reportaron que en el incidente no se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales, por lo que no fue necesario realizar traslados hacia algún centro hospitalario.
Después de que los protagonistas del accidente llegaron a una solución y se hicieron responsable de los gastos ocasionados por el accidente, se gestionó la llegada de una grúa para movilizar el particular afectado. La camioneta particular sufrió serios daños en la parte frontal, tras quedar impactar un separador vial.
Pese a que el accidente ocurrió en el carril izquierdo de la pista con dirección al occidente del país, no se reportaron complicaciones viales. En contraste, la pista hacia el oriente sí se vio bastante nutrida, aunque el accidente no afectó ese sentido de forma directa.
Al lugar del accidente acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes mediaron entre el conductor del particular y del autobús, para que lograran llegar a un acuerdo en cuanto a los costos monetarios por los daños causados a los vehículos y al separador vial afectado.
Motorista fallecido en la vía contraria
El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó que metros adelante, en el carril hacia el oriente del país, un motorista falleció por un accidente de tránsito. El comunicador compartió imágenes del suceso, destacando el trabajo que hicieron los peritos del Ministerio Público.
El sector estuvo cerrado por algunos minutos por los trabajos de investigación y el levantamiento del cuerpo de la víctima. Las autoridades no evidenciaron detalles de las razones del encontronazo.