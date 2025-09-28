 Video capta a sicario actuando en Santa Catarina Pinula
Nacionales

Video capta a sicario actuando en Santa Catarina Pinula

Autoridades de Santa Catarina Pinula reportaron la detención del hombre que aparentemente intentó asesinar al chofer de un picop.

Compartir:
Según el número de placa, las autoridades reportaron la captura de uno de los ocupantes de la motocicleta., Captura de pantalla.
Según el número de placa, las autoridades reportaron la captura de uno de los ocupantes de la motocicleta. / FOTO: Captura de pantalla.

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, compartió un video en sus redes sociales donde se muestra como un hombre armado intentó asesinar al chofer de un picop en el referido municipio. En las imágenes, se logra apreciar que el copiloto del vehículo de dos ruedas intenta detonar su arma de fuego en contra de su víctima y luego se baja para romper el vidrio del automotor de cuatro ruedas con un golpe.

Según el jefe edil, el sicario captado por las imágenes fue detenido por la fuerza elite local, llamada jaguares, para entregarlo a la Policía Nacional Civil (PNC). Posteriormente, los policías condujeron al detenido hacia la Torre de Tribunales para resolver su situación legal.

Al momento del atentado, se logra apreciar que en la motocicleta viajan dos personas. Sin embargo, solo se reportó la captura de un hombre que fue identificado gracias al número de placas de la moto.

Nuestras cámaras captaron a un sicario disparando al piloto de un pickup en El Rosario, derivado a una presunta extorsión, gracias a nuestro centro de monitoreo nuestra Policía Municipal Elite Jaguares pudo actuar con inmediatez, logrando darle captura al delincuente", reportó el alcalde.

Siero agregó que el detenido "fue entregado a la PNC para ser procesado y llevado a Torre de Tribunales. Esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre este delincuente".

Padre e hijo son arrastrados por río en Suchitepéquez

Bomberos localizaron sin vida al progenitor en ruta alterna que conecta San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez.

En Portada

Accidente vial deja un fallecido en Calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Accidente vial deja un fallecido en Calzada Aguilar Batres

07:56 AM, Sep 28
VIDEO. Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSLt
Deportes

VIDEO. Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSL

07:00 AM, Sep 28
Estampida en mitin político de famoso actor deja 40 muertost
Internacionales

Estampida en mitin político de famoso actor deja 40 muertos

08:37 AM, Sep 28
Sergio Chumil no logra completar la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025t
Deportes

Sergio Chumil no logra completar la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025

07:50 AM, Sep 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos