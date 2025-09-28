Video capta a sicario actuando en Santa Catarina Pinula

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, compartió un video en sus redes sociales donde se muestra como un hombre armado intentó asesinar al chofer de un picop en el referido municipio. En las imágenes, se logra apreciar que el copiloto del vehículo de dos ruedas intenta detonar su arma de fuego en contra de su víctima y luego se baja para romper el vidrio del automotor de cuatro ruedas con un golpe.
Según el jefe edil, el sicario captado por las imágenes fue detenido por la fuerza elite local, llamada jaguares, para entregarlo a la Policía Nacional Civil (PNC). Posteriormente, los policías condujeron al detenido hacia la Torre de Tribunales para resolver su situación legal.
Al momento del atentado, se logra apreciar que en la motocicleta viajan dos personas. Sin embargo, solo se reportó la captura de un hombre que fue identificado gracias al número de placas de la moto.
Nuestras cámaras captaron a un sicario disparando al piloto de un pickup en El Rosario, derivado a una presunta extorsión, gracias a nuestro centro de monitoreo nuestra Policía Municipal Elite Jaguares pudo actuar con inmediatez, logrando darle captura al delincuente", reportó el alcalde.
Siero agregó que el detenido "fue entregado a la PNC para ser procesado y llevado a Torre de Tribunales. Esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre este delincuente".