Accidente en ruta al Atlántico: Tres heridos y un fallecido

Un aparatoso accidente de tránsito se registró durante horas de la madrugada de este lunes 29 de septiembre en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico. El saldo fue de una persona fallecida y tres heridas.
Los Bomberos Voluntarios informaron que pasaban pocos minutos de la medianoche cuando a su centro de llamadas ingresaron las primeras alertas con respecto a un percance vial que se había dado en el sector, por lo que de inmediato trasladaron unidades de emergencia.
Hans Lemus, vocero de la institución, explicó que en este punto fue colisionado un vehículo en contra de la parte trasera de un camión estacionado. Las causas del incidente no han sido establecidas.
En el vehículo se movilizaban cuatro hombres, tres de los cuales fueron llevados en estado grave al hospital y se confirmó que uno quedó fallecido en el lugar.
"Se tuvo que utilizar equipo hidráulico de rescate vehicular para poder retirar a todos los tripulantes, ya que habían quedado atrapados entre los hierros retorcidos tras la colisión", indicó el vocero.
Afectados eran primos
Según la información compartida por los bomberos, los afectados en el marco de este accidente eran primos. Fueron identificados como:
- Axel Geovani Lopez López, de 19 años, pasajero.
- Wilfred David Guerra Gómez, de 19, pasajero.
- Andy Alexis Gomez López, de 17, copiloto.
- Carlos Ernesto Carranza Gómez, de 17, piloto (fallecido en el lugar).