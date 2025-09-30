Tribunal ve fallas en investigación contra presuntos narcos

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal resolvió este martes 30 de septiembre absolver de delitos relacionados con el narcotráfico y asesinato a 10 presuntos integrantes de una estructura criminal que operaba en diferentes puntos de Guatemala.
En su resolución, la jueza Ana Luisa Ramos fue enfática en señalar que existieron errores y deficiencias en la investigación del Ministerio Público (MP), entre estos, que se presentaron audios de interceptaciones telefónicas de varios números, los cuales no se encontraban dentro del documento de respaldo.
En ese sentido, la togada mencionó que se trata de una situación "lamentable" y que esto no demuestra que los acusados sean inocentes, sino la incapacidad del MP de desvirtuar la inocencia.
"El Ministerio Público (no pudo), con el contenido de sesiones de forma medular, sostener y comprobar esta acusación y, al encontrarse deficiencias en ella, no es posible que en ausencia de otros órganos de prueba o de prueba suficiente dentro del proceso puedan corroborarse los hechos indilgados a los acusados, puesto que no se obtuvo durante el proceso elemento alguno con el que pudieran ser verificadas o corroboradas esas planeaciones, lo cual resulta lamentable para este tribunal", expresó.
Asimismo, la jueza señaló que, hasta la fecha, todavía no comprende por qué el ente investigador conexó estos hechos bajo denominaciones que él mismo les atribuyó a los grupos investigados.
"Sorprendió al tribunal que la fiscalía, sin razón suficiente, haya conexado y unificado la investigación de dos grupos y hechos que se encontraban aislados", continuó la funcionaria judicial.
Agregó que la fiscalía fue incapaz de demostrar su culpabilidad, por lo que quedan absueltos y podrán recobrar su libertad.
"Previo a finalizar el fallo, el tribunal quiere dejar claro en esta sala de audiencias que dentro del presente proceso la prueba tampoco demostró la inocencia de los acusados, sino la incapacidad de poder destruir el estado de inocencia formal del cual ellos estuvieron revestidos durante el juicio", concluyó.
Los beneficiados con el fallo
Dentro del presente juicio, las personas eran acusadas de delitos como: asociación ilícito, tráfico, comercio y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato. Los beneficiados con el fallo absolutorio son:
- Ever Pérez.
- Merlyn Romero.
- Juan Carlos Maldonado.
- Milton Reyna.
- Wilber Leal.
- Carlos Zamora.
- Bryan Gálvez.
- Wilfing Ochoa.
- Wallis Mazariegos.
- Hamilton Gatica.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7