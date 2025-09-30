 Tribunal ve fallas en investigación contra presuntos narcos
Nacionales

Presuntos narcotraficantes son absueltos por deficiencias en investigación del caso

El Tribunal Séptimo de Sentencia aseguró que existieron errores y deficiencias en la investigación presentada por el Ministerio Público.

Compartir:
condena-justicia-emisoras-unidas.webp,
condena-justicia-emisoras-unidas.webp / FOTO:

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal resolvió este martes 30 de septiembre absolver de delitos relacionados con el narcotráfico y asesinato a 10 presuntos integrantes de una estructura criminal que operaba en diferentes puntos de Guatemala.

En su resolución, la jueza Ana Luisa Ramos fue enfática en señalar que existieron errores y deficiencias en la investigación del Ministerio Público (MP), entre estos, que se presentaron audios de interceptaciones telefónicas de varios números, los cuales no se encontraban dentro del documento de respaldo.

En ese sentido, la togada mencionó que se trata de una situación "lamentable" y que esto no demuestra que los acusados sean inocentes, sino la incapacidad del MP de desvirtuar la inocencia.

"El Ministerio Público (no pudo), con el contenido de sesiones de forma medular, sostener y comprobar esta acusación y, al encontrarse deficiencias en ella, no es posible que en ausencia de otros órganos de prueba o de prueba suficiente dentro del proceso puedan corroborarse los hechos indilgados a los acusados, puesto que no se obtuvo durante el proceso elemento alguno con el que pudieran ser verificadas o corroboradas esas planeaciones, lo cual resulta lamentable para este tribunal", expresó.

Asimismo, la jueza señaló que, hasta la fecha, todavía no comprende por qué el ente investigador conexó estos hechos bajo denominaciones que él mismo les atribuyó a los grupos investigados.

"Sorprendió al tribunal que la fiscalía, sin razón suficiente, haya conexado y unificado la investigación de dos grupos y hechos que se encontraban aislados", continuó la funcionaria judicial.

* Le puede interesar:

Juicio TCQ en recta final: Charchal alega inocencia y cuestiona a la antigua FECI

El 13 de octubre se dará a conocer la sentencia de este caso.

Agregó que la fiscalía fue incapaz de demostrar su culpabilidad, por lo que quedan absueltos y podrán recobrar su libertad.

"Previo a finalizar el fallo, el tribunal quiere dejar claro en esta sala de audiencias que dentro del presente proceso la prueba tampoco demostró la inocencia de los acusados, sino la incapacidad de poder destruir el estado de inocencia formal del cual ellos estuvieron revestidos durante el juicio", concluyó.

Los beneficiados con el fallo

Dentro del presente juicio, las personas eran acusadas de delitos como: asociación ilícito, tráfico, comercio y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato. Los beneficiados con el fallo absolutorio son:

  1. Ever Pérez.
  2. Merlyn Romero.
  3. Juan Carlos Maldonado.
  4. Milton Reyna.
  5. Wilber Leal.
  6. Carlos Zamora.
  7. Bryan Gálvez.
  8. Wilfing Ochoa.
  9. Wallis Mazariegos.
  10. Hamilton Gatica.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

¿De qué serviría para la seguridad de Guatemala que tipifiquen como terroristas a los pandilleros?t
Nacionales

¿De qué serviría para la seguridad de Guatemala que tipifiquen como terroristas a los pandilleros?

03:35 PM, Sep 30
Bayern Múnich no deja espacio para las dudas y golea al Pafos t
Deportes

Bayern Múnich no deja espacio para las dudas y golea al Pafos

04:59 PM, Sep 30
Antoine Griezmann alcanza su gol 200 con Atlético de Madridt
Deportes

Antoine Griezmann alcanza su gol 200 con Atlético de Madrid

03:51 PM, Sep 30
¿Cuándo es la final de La casa de los Famosos y quienes son los finalistas?t
Farándula

¿Cuándo es la final de La casa de los Famosos y quienes son los finalistas?

02:37 PM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos