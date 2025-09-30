 Juicio TCQ: Charchal alega inocencia y cuestiona a FECI
Nacionales

Juicio TCQ en recta final: Charchal alega inocencia y cuestiona a la antigua FECI

El 13 de octubre se dará a conocer la sentencia de este caso.

Compartir:
Audiencia de etapa de conclusiones del caso TCQ., Ángel Oliva/EU
Audiencia de etapa de conclusiones del caso TCQ. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Tribunal de Mayor Riesgo B continuó este martes, 30 de septiembre, con la etapa de conclusiones del caso conocido como TCQ, en el que se investigan supuestas irregularidades para favorecer la entrega en usufructo del puerto a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Durante la audiencia de esta mañana, la defensa de los acusados presentó sus argumentos para solicitar que se dicte una sentencia absolutoria a favor de sus patrocinados. Son cinco personas las que están siendo juzgadas, contra quienes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pidió penas de entre 10 y 26 años de privación de libertad.

Tras finalizar esta etapa de planteamientos de los abogados, se le dio la palabra a cada uno de los procesados, incluido el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas René Charchal, quien señaló que durante el juicio se logró comprobar su inocencia y consideró que las acciones de la anterior FECI fueron "ilegales".

"Estoy aquí con la frente en alto, con la conciencia tranquila. Confiando en que ustedes, como conocedoras de la ley, con tanta experiencia y trayectoria, harán lo que sé que deben hacer: aplicar la ley e impartir justicia", dijo dirigiéndose al tribunal.

"En todo este tiempo, de los casi 10 años, dos privado de libertad, me alejaron de mi familia, de mi hogar, de mis hijos, de mi trabajo, pero nunca perdí la fe en Dios y la confianza en que esto tenía que terminar. Hoy, estamos en la etapa final, confiando, primeramente en Dios, en que se va a hacer justicia", continuó.

Charchal señaló que en este proceso se vio mancillado el principio de que la justicia debe ser pronta y consideró que con ello es imposible que haya sido parte de la objetividad de su proceso.

Además del exmagistrado, en este caso están están señalados:

  • Mario Ruano San José, exasistente de Charchal.
  • Julio Norberto Esquivel Orellana.
  • Lazaro Noé Reyes Matta.
  • Gustavo Martínez Luna, exsecretario de la Presidencia.

Tras escuchar la última palabra de cuatro acusados, el tribunal suspendió la audiencia y programó para el 13 de octubre la diligencia donde se escuchará al ultimo señalado y se dictará la sentencia correspondiente.

Caso TCQ: Defensa de Mario Ruano señala deficiencias en acusación del MP

El abogado defensor también pidió no darle valor probatorio a la declaración de Juan Carlos Monzón.

Acerca del caso TCQ

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI, con sus anteriores autoridades, investigaron el caso TCQ y señalaron que, de enero de 2012 hasta abril de 2025, se concertó un grupo criminal con roles definidos.

Sus operaciones se concentraron en obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato supuestamente irregular a favor de la entidad TCQ, destinado a ceder parte del terreno de la portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

Según las pesquisas, la función de estas acciones era interferir en diversos actos dirigidos a la realización del proyecto y de esa forma beneficiarse al recibir millonarias sumas de dinero bajo concepto de sobornos.

En Portada

¿De qué serviría para la seguridad de Guatemala que tipifiquen como terroristas a los pandilleros?t
Nacionales

¿De qué serviría para la seguridad de Guatemala que tipifiquen como terroristas a los pandilleros?

03:35 PM, Sep 30
Bayern Múnich no deja espacio para las dudas y golea al Pafos t
Deportes

Bayern Múnich no deja espacio para las dudas y golea al Pafos

04:59 PM, Sep 30
Antoine Griezmann alcanza su gol 200 con Atlético de Madridt
Deportes

Antoine Griezmann alcanza su gol 200 con Atlético de Madrid

03:51 PM, Sep 30
¿Cuándo es la final de La casa de los Famosos y quienes son los finalistas?t
Farándula

¿Cuándo es la final de La casa de los Famosos y quienes son los finalistas?

02:37 PM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos