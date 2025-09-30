 Seis enviados a prisión preventiva tras operativo en barrio El Gallito
Nacionales

Seis enviados a prisión preventiva tras operativo en barrio El Gallito

Los sindicados fueron detenidos en el marco de un operativo liderado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

Compartir:
La Policía capturó a varios criminales en El Gallito., Foto PNC
La Policía capturó a varios criminales en El Gallito. / FOTO: Foto PNC

El Juzgado de Primera Instancia Penal de turno de Guatemala resolvió este martes 30 de septiembre ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a seis personas detenidas recientemente en el marco de un operativo realizado en el sector San José Buena Vista, del barrio El Gallito, zona 3 de la capital.

Los sospechosos, entre los que figura una mujer, fueron capturados en flagrancia el 24 de septiembre por medio de acciones coordinadas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó los indicios correspondientes para respaldar la posible implicación de estas personas en hechos delictivos y logró que el órgano jurisdiccional dictara auto de procesamiento en su contra.

Los delitos que se les atribuyen incluyen portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad del Estado y portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas.

El juez a cargo le otorgó a la fiscalía tres meses de plazo para concluir la investigación.

En Portada

MP busca un presupuesto más robusto para 2026; Porras explica planificación ante diputadost
Nacionales

MP busca un presupuesto "más robusto" para 2026; Porras explica planificación ante diputados

11:59 AM, Sep 30
Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almatyt
Deportes

Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almaty

12:40 PM, Sep 30
Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legalt
Nacionales

Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legal

10:35 AM, Sep 30
Onda del este genera lluvias en gran parte del paíst
Nacionales

Onda del este genera lluvias en gran parte del país

08:23 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos