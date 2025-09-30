Seis enviados a prisión preventiva tras operativo en barrio El Gallito

El Juzgado de Primera Instancia Penal de turno de Guatemala resolvió este martes 30 de septiembre ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a seis personas detenidas recientemente en el marco de un operativo realizado en el sector San José Buena Vista, del barrio El Gallito, zona 3 de la capital.
Los sospechosos, entre los que figura una mujer, fueron capturados en flagrancia el 24 de septiembre por medio de acciones coordinadas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.
El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó los indicios correspondientes para respaldar la posible implicación de estas personas en hechos delictivos y logró que el órgano jurisdiccional dictara auto de procesamiento en su contra.
Los delitos que se les atribuyen incluyen portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad del Estado y portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas.
El juez a cargo le otorgó a la fiscalía tres meses de plazo para concluir la investigación.