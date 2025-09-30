Video delata a sujeto que robó motocicleta en zona 5

Un video de cámara de seguridad se volvió viral en redes sociales al mostrar cómo un sujeto robó una motocicleta estacionada en cuestión de segundos en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
El hecho ocurrió en la 13 avenida 25-75 de la zona 5, cerca de las canchas de básquetbol. En las imágenes se observa cómo un hombre se acerca a una motocicleta NK 200, modelo 2025, placas M 165MBZ, y en apenas 10 segundos logra llevársela haciendo uso de una ganzúa, lo que hace suponer que no era la primera vez que realizaba un robo de este tipo..
La cámara de seguridad captó con claridad el rostro del robamotos, por lo que propietario de la motocicleta difundió las imágenes en distintas plataformas digitales con el objetivo de localizar el vehículo y pidió a la población comunicarse al 110 de la Policía Nacional Civil (PNC) en caso de tener información sobre su paradero.
Este caso causó indignación en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la falta de seguridad en espacios públicos y exigieron más acciones de las autoridades.
Frustran escape de presunto robamotos
Hace un par de semanas, en un hecho distinto, las fuerzas de seguridad capturaron a un hombre que presuntamente estaría implicado en el robo de una motocicleta en el sector de la Plaza El Obelisco, zona 10 de la capital.
De acuerdo con el reporte de la PNC, Marvin Joel Díaz Virula, de 18 años, alias "Chang", fue interceptado cuando intentaba escapar tras despojar a un ciudadano de su motocicleta bajo amenazas de muerte.
El operativo fue ejecutado por agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos y de la Comisaría 13, quienes detuvieron al sospechoso en la 18 avenida y 25 calle de la zona 10. A Díaz Virula le decomisaron una pistola que portaba de manera ilegal y la motocicleta modelo 2026 que había sido robada minutos antes.
La PNC compartió un video en el que se observa al presunto responsable amenazando a la víctima con un arma de fuego. El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes.