Caso Floridalma Roque: Trasladan expediente a un Juzgado de Paz

El expediente del caso que se sigue en contra del médico cirujano, Kevin Malouf y sus colaboradoras Lydia Moreira y Susana Rojas por la muerte de la ciudadana hondureña, Floridalma Roque, fue traslado al Juzgado de Primera Instancia de Paz Penal.
El traslado del expediente se realiza luego que el Juzgado Quinto Penal se inhibiera de conocer el caso y que al analizar el mismo, se determinará que por ser delitos que no superan la pena de 5 años, se debía dilucidar en un juzgado de paz.
Cambio de delitos para los sindicados
El 27 de noviembre de 2024, en la resolución de la etapa intermedia del caso por la muerte de Roque, el juez Laynez resolvió autorizar el cambio de delitos para los tres procesados. En ese contexto, el doctor Malouf que era acusado de homicidio pasó a ser sindicado de homicidio culposo.
Mientras tanto, Moreira pasó de tener en su contra el cargo de homicidio al de homicidio culposo en grado de complicidad; y a Rojas, a quien se le sindicaba de homicidio en grado de complicidad, pasó a ser señalada de encubrimiento propio.
Ante estos beneficios para los señalados, se admitió también que se sometieran al procedimiento especial de aceptación de cargos, por lo que pudieron ser condenados con penas reducidas.
Sin embargo, en mayo de 2025 la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal resolvió otorgar un amparo en definitiva al Ministerio Público (MP) dentro del caso que se sigue por la desaparición y muerte de la ciudadana hondureña, Floridalma Roque.
Los magistrados consideraron que el fallo emitido en beneficio del médico y sus colaboradoras se dio bajo el actuar del juez excediendo las facultades que tiene conforme a la ley, ya que, a su criterio, únicamente se limitó a manifestar un argumento simple del dolo y la culpa, sin que el mismo justificara debidamente la decisión judicial asumida.
En ese sentido, se dejó sin efecto la modificación del delito y la aceptación de cargos del médico y sus colaboradoras y se instruyó al juez que emita una nueva resolución apegada a derecho y de esa forma enviar a debate oral y público a los sindicados.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas.