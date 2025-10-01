 Caso Hospital de Chimaltenango: CC revoca resolución que benefició a exfuncionarios
Nacionales

Caso Hospital de Chimaltenango: CC revoca resolución que benefició a exfuncionarios

El proceso se relaciona con las posibles irregularidades detectadas en la adquisición de equipo médico para dicho Hospital que fue inaugurado en febrero de 2023.

Compartir:
Ex l viceministro de Hospitales, Gerardo David Hernández García, Foto Archivo
Ex l viceministro de Hospitales, Gerardo David Hernández García / FOTO: Foto Archivo

La Corte de Constitucionalidad (CC) revocó la resolución que benefició al ex viceministro de Hospitales, Gerardo Hernández y al ex director del Hospital Nacional de Chimaltenango, Gerardo Arturo Fuentes Rubio, con el cambio de delito dentro del caso que se sigue por supuestas anomalías en la compra de equipo para el referido nosocomio.

La CC otorgó el amparo solicitado por la Fiscalía contra la Corrupción y la Procuraduría General de la Nación, contra el Juez "A" del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.

La investigación donde se señala a Hernández García se relaciona con las posibles irregularidades detectadas en la adquisición de equipo médico para dicho Hospital que fue inaugurado en febrero de 2023.

En el caso también están sindicados el director del centro asistencial, Gerardo Arturo Fuentes Rubio. Ambos fueron capturados por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y fraude.

"Las personas sindicadas posiblemente se concertaron para defraudar al Estado de Guatemala mediante la adquisición de equipo médico valorado en más de Q67 millones para el Hospital Nacional de Chimaltenango", señaló el departamento de Información y Prensa del MP.

Agregó que, para ello, se valieron de acciones fraudulentas en detrimento de la administración pública.

De acuerdo con el MP, las pesquisas están a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción y continúan en desarrollo.

Caso Floridalma Roque: Trasladan expediente a un Juzgado de Paz

El caso que se sigue contra el cirujano, Kevin Malouf y sus colaboradores, ahora deberá ser resuelto por un Juzgado de Paz Penal.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Caso Floridalma Roque: Trasladan expediente a un Juzgado de Pazt
Nacionales

Caso Floridalma Roque: Trasladan expediente a un Juzgado de Paz

07:42 PM, Oct 01
Hansi Flick reconoce la superioridad del Paris Saint-Germaint
Deportes

Hansi Flick reconoce la superioridad del Paris Saint-Germain

04:37 PM, Oct 01
ICE detiene a más de 40 personas en Chicago durante operativo en vecindariost
Internacionales

ICE detiene a más de 40 personas en Chicago durante operativo en vecindarios

08:14 PM, Oct 01
Guatemala inaugurará en 2026 una base militar especial contra el crimen transnacionalt
Nacionales

Guatemala inaugurará en 2026 una base militar especial contra el crimen transnacional

06:29 PM, Oct 01

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridLiga NacionalJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos