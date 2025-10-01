Caso Hospital de Chimaltenango: CC revoca resolución que benefició a exfuncionarios

La Corte de Constitucionalidad (CC) revocó la resolución que benefició al ex viceministro de Hospitales, Gerardo Hernández y al ex director del Hospital Nacional de Chimaltenango, Gerardo Arturo Fuentes Rubio, con el cambio de delito dentro del caso que se sigue por supuestas anomalías en la compra de equipo para el referido nosocomio.
La CC otorgó el amparo solicitado por la Fiscalía contra la Corrupción y la Procuraduría General de la Nación, contra el Juez "A" del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.
La investigación donde se señala a Hernández García se relaciona con las posibles irregularidades detectadas en la adquisición de equipo médico para dicho Hospital que fue inaugurado en febrero de 2023.
En el caso también están sindicados el director del centro asistencial, Gerardo Arturo Fuentes Rubio. Ambos fueron capturados por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y fraude.
"Las personas sindicadas posiblemente se concertaron para defraudar al Estado de Guatemala mediante la adquisición de equipo médico valorado en más de Q67 millones para el Hospital Nacional de Chimaltenango", señaló el departamento de Información y Prensa del MP.
Agregó que, para ello, se valieron de acciones fraudulentas en detrimento de la administración pública.
De acuerdo con el MP, las pesquisas están a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción y continúan en desarrollo.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*