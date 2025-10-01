Caso Melisa: Apelan fallo que envió a juicio a Bonilla

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo resolverá la apelación planteada por la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, señalados dentro el caso que se sigue por el asesinato de Melisa Palacios.
Con la referida acción, se busca separar del proceso a la jueza Carol Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo "C"; y anular lo actuado el 2 de septiembre, cuando ambos fueron enviados a juicio por el delito de asesinato.
Los abogados solicitaron que se declare con lugar la recusación planteada contra la juzgadora en la referida fecha, cuando ella modificó el orden de las audiencias y resolvió que los procesados enfrentarían debate. En ese momento, esta acción para que ya no siguiera conociendo el expediente fue rechazada in limine por Berganza, al argumentar que no externó opinión sobre el caso.
De acuerdo con la información obtenida, de la mano con la anterior petición se pretende que se anule todo lo actuado en esa audiencia, pues al ser admitida la acción para separar a la togada, se dejaría sin efecto el mencionado fallo.
Entonces, si la Sala Segunda, integrada por Miguel Catalán, Eva Recinos y Mirna Caballero da con lugar la acción, el caso podría quedar a cargo de la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, donde se tendría que repetir la audiencia de etapa intermedia y debería de conocerse la solicitud de aceptación de cargos de Bonilla y Marroquín por los delitos de homicidio en estado de emoción violenta y encubrimiento propio.
La apelación se presentó ante el Juzgado de Mayor Riesgo C el pasado 6 de septiembre y casi tres semanas después se le dio trámite y fue enviada a la mencionada sala.
Otra recusación
Recientemente, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó una recusación planteada contra la jueza Berganza por similares argumentos. En esa ocasión, los abogados de los procesados por el crimen contra Melisa Palacios manifestaron que la togada brindó opinión sobre el caso que está en investigación y que tenía interés de conocer el proceso y enviarlos a juicio. También se planteó que habría vulnerado los derechos de sus patrocinados al cambiar el orden de las audiencias.
Sin embargo, los magistrados señalaron que en ningún momento opinó y no mostró interés especial en conocer el proceso ni ha vulnerado derechos, por lo que no fue admitida.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7