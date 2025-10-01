Presunto narcotraficante "La Osa" acepta ser extraditado

El presunto líder de una estructura que se dedica al trasiego de drogas, Hamilton Josué Paz Fuentes, alias "La Osa", aceptó este miércoles 1 de octubre ser enviado a Estados Unidos para comparecer ante la justicia, que lo requiere por delitos relacionados al narcotráfico.
El sindicado, de 34 años de edad, fue detenido el pasado 11 de septiembre, en seguimiento a una orden con fines de extradición por el delito de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.
La captura se logró durante un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, en la aldea El Sitio, en el municipio de Catarina, en el departamento de San Marcos, situada en el suroeste, fronteriza con México.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, destacó mediante sus canales oficiales que "La Osa" fue detenido en "otro operativo de precisión liderado por los agentes antinarcóticos".
Vínculos con el narcotráfico
De acuerdo con la investigación, las autoridades identificaron una organización criminal transnacional que operaba en toda Guatemala, y el capturado era responsable de trasiego de cocaína de Guatemala a los Estados Unidos a través de México.
"Así como del contrabando de las ganancias provenientes de los Estados Unidos y México hacia Guatemala y Colombia", detalló el Ministerio Público el día de la captura de alias "La Osa".
Agregó que Paz Fuentes fue identificado como el líder de la organización y estaría involucrado en la coordinación del traslado de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica, incluyendo Nicaragua, El Salvador y Guatemala, a través de rutas marítimas.
El requerido debe comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, por los delitos de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.
De acuerdo con el ministerio de Gobernación, se trata del extraditable número 23 capturado en el año 2025 y el número 13 por temas de narcotráfico.