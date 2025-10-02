 Agresión de motorista a conductora en ruta al Atlántico
Nacionales

Video evidencia agresión de motorista a conductora en ruta al Atlántico

Gracias al video, fue posible identificar el número de placa de la motocicleta y confirmar que tiene al menos cuatro multas de tránsito pendientes de pago.

Motorista agrede a conductora de camioneta en ruta al Atlántico. , Captura de pantalla video X.
Motorista agrede a conductora de camioneta en ruta al Atlántico. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación al mostrar el momento exacto en que un motorista agrede de forma agresiva a una mujer que conducía una camioneta roja. El hecho ocurrió en el kilómetro 4.9 de la ruta al Atlántico, específicamente en la salida del carril auxiliar de Lomas del Norte, zona 17.

El clip, de 37 segundos, muestra cómo el motociclista furioso desciende de su vehículo y utiliza su casco para quebrar el retrovisor de la camioneta mientras profiere insultos y amenazas verbales contra la conductora. En el video también se observa que la mujer que acompañaba al motorista participa de los insultos, sumándose a la agresión verbal.

Según versiones de testigos, la agresión habría sido provocada por una leve colisión que se produjo unos metros antes, cuando la conductora de la camioneta intentaba cambiar de carril. Aunque el impacto fue mínimo y no se reportaron daños a la motocicleta, el retrovisor del vehículo resultó quebrado.

Motorista con multas pendientes 

Gracias al video, fue posible identificar el número de placa de la motocicleta y verificar que el conductor cuenta con al menos cuatro multas de tránsito, que ascienden a un total de Q1,525.28. Este detalle ha generado críticas adicionales entre usuarios de redes sociales, quienes exigen que se sancione al motorista por la agresión física y verbal cometida.

El desenlace del incidente aún se desconoce, así como la posible intervención de las autoridades para sancionar a los responsables. La comunidad virtual ha reaccionado con indignación, señalando que este tipo de actitudes reflejan la impunidad y la falta de control en el tránsito vehicular, especialmente en situaciones donde la violencia se dirige contra mujeres.

Expertos en seguridad vial señalan que la agresividad en carretera no solo pone en riesgo la integridad de los involucrados, sino también la de otros conductores. Además, consideran que la combinación de incumplimiento de normas de tránsito y la violencia verbal o física debe ser objeto de sanciones ejemplares para prevenir futuros incidentes.

Agregan que este caso se suma a otros episodios de violencia vial que circulan en Guatemala, subrayando la necesidad de una mayor supervisión y de campañas de educación vial que fomenten el respeto entre conductores.

