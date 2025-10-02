Derrumbe en zona 10 de Mixco: Siete heridos

Los cuerpos de socorro reportaron un nuevo incidente en el marco de la temporada de lluvias en el país. Este jueves, 2 de octubre, se registró el derrumbe de una vivienda, situación que también afectó una maquila ubicada en la 18 calle "B" 0-25, colonia Jireh, zona 10 de Mixco, Guatemala.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, los vecinos se comunicaron a la línea telefónica de la institución para reportar esta emergencia, por lo que de inmediato fueron trasladadas unidades al lugar.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas determinaron que había varias personas afectadas y les brindaron asistencia prehospitalaria para posteriormente trasladarlas hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Fueron un total de siete pacientes que presentaban laceraciones y golpes los que necesitaron ser ingresados para recibir atención.
En tanto, en el lugar se atendió a otras personas que presentaban crisis nerviosa, pero no tenían lesiones.
Las personas trasladadas hacia el hospital fueron identificadas como:
- Sonia Elizabeth Ambrosio Bamaca, de 48 años.
- Rossana Magdalena Basa Álvarez, de 23.
- Nelson Conrado Jiménez, de 43.
- Olga Marina Ambrosio Ruiz, de 40.
- Dayana Noemí Pasan Álvarez, de 24.
- Micaela Cana, de 45.
- Johana Galindo García, de 30.
"Tras movilizar a los pacientes, se procedió a realizar la evaluación estructural y se les brindaron recomendaciones a vecinos del sector", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.
Onda del este genera lluvias en gran parte del país
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante la presente semana, hasta el viernes 3 de octubre, se estarán presentando lluvias en gran parte del territorio guatemalteco. Esto se debe a los efectos generados por el acercamiento de una onda del este.
De acuerdo con la institución, se espera la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del Pacífico, Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte.
Mientras tanto, en zonas de la Meseta Central y los Valles de Oriente, podrían registrarse lluvias dispersas, principalmente durante la tarde y noche. En estas áreas también se registrará neblina matutina, además de un ambiente cálido y húmedo durante el día.
Durante la actual temporada de lluvias se han presentado incidentes, incluidos inundaciones, deslizamientos, flujos de lodo, que han afectado a 33 mil 934 personas. Los departamentos que reportan más eventos asociadas a estas condiciones son Alta Verapaz, Guatemala y Suchitepéquez.