 Guatemalteco Intenta Salvar Árbol de Magnolia Stefaniana
Nacionales

Guatemalteco busca salvar especia de la cual queda un solo árbol en el mundo

Fredy Archila, ingeniero botánico que destaca por su lucha por la conservación de la flora, entre ellas de las orquídeas del bosque nuboso de Cobán, anunció un hecho histórico con el que se busca conservar una especia de Magnolias de Guatemala.

Fredy Archila, Facebook Fredy Archila
Fredy Archila / FOTO: Facebook Fredy Archila

El ingeniero botánico guatemalteco Freddy Archila Morales anunció que el pasado 1 de octubre se logró un hecho histórico para la conservación de la flora nacional: la recolección de frutos de la Magnolia stefaniana, especie de la cual únicamente queda un ejemplar en todo el mundo.

Archila Morales compartió en su cuenta de Facebook que sostiene "el futuro de la especie y en mi mente y corazón el trabajo, compromiso y responsabilidad de reproducir y salvar la especie". El botánico subrayó que este hallazgo abre una oportunidad para la reproducción y conservación de una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción.

En el último año, el investigador, junto a otros defensores de la biodiversidad, ha trabajado en la siembra de diferentes variedades de magnolia dentro de la reserva natural del Parque Nacional, como parte de un esfuerzo sostenido por recuperar especies endémicas de Guatemala.

La noticia resalta no solo la importancia de la Magnolia stefaniana para la ciencia, sino también el papel del país en la preservación de especies únicas que forman parte del patrimonio natural de la humanidad.

Además de este hecho que marca un hito en la conservación de la flora nacional, se encarga de la conservación de las orquídeas del país, en especial de las que habitan el bosque nuboso de las Verapaces. Recientemente, dio vida a un proyecto multimedia con el que explora las orquídeas del país en su hábitat natural, con el programa "Guardianes de las orquídeas" cuyo primer episodio navega en las aguas frías y turquesas de la Laguna Lachuá. 

El trabajo de Archila Morales se ha extendido a nivel global con 250 artículos científicos publicados a nivel internacional. Recientemente, fue designado como Guatemalteco ilustre en la rama de la Ciencia por parte de Seguros Universales. 

