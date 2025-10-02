 Brotes de mano, pie y boca en Sacatepéquez: ¿Qué es?
Nacionales

Sacatepéquez enfrenta brote de "mano, pie y boca", ¿de qué se trata esta enfermedad?

El Ministerio de Salud informó que se tiene reporte de casos en 13 de los 16 municipios de Sacatepéquez.

Compartir:
Entre los síntomas del síndrome de manos, pies y boca se encuentran las erupciones en la piel., Ministerio de Salud de Ecuador
Entre los síntomas del síndrome de manos, pies y boca se encuentran las erupciones en la piel. / FOTO: Ministerio de Salud de Ecuador

La Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó este jueves, 2 de octubre, que se presenta un brote de la enfermedad conocida como "mano, pie y boca", el cual está afectando principalmente al departamento de Sacatepéquez

De acuerdo con la información compartida, se han presentado 133 casos en 13 de los 16 municipios de la referida localidad. Los pacientes son, en su mayoría, niños menores de 9 años, siendo 117 casos los que se encuentran en este rango de edad.

Al respecto, la cartera señaló que se trata de una infección viral que se presenta con mayor frecuencia en niños y para cuyo tratamiento no existe una medicina específica.

Explicó que la enfermedad está asociada principalmente al virus Coxsackie y a otros enterovirus. Se manifiesta con fiebre, irritación en la garganta, llagas dolorosas en la boca y erupciones en las palmas de las manos, plantas de los pies y, en algunos casos, en la zona del pañal.

Se transmite a través de secreciones respiratorias, saliva, líquido de las ampollas, heces o por el contacto con objetos contaminados, como juguetes o cubiertos. Al no haber tratamiento específico es importante tomar medidas como control de la fiebre o dolor, adecuada hidratación y reposo.

"La prevención es vital y la higiene es un factor importante como el lavado frecuente de manos y desinfección de superficies u objetos que puedan estar contaminados", resaltó el MSPAS.

Le puede interesar:

CC rechaza amparo contra nombramientos de magistrados

La acción planteaba que fuera el Congreso el encargado de elegir a los togados.

Casos por municipio

De acuerdo con el informe del MSPAS, la enfermedad está presente en 13 de los 16 municipios de Sacatepéquez. A continuación, se presenta el desglose de casos por localidad:

  • Santiago Sacatepéquez: 27 casos
  • San Lucas Sacatepéquez: 26 casos
  • Ciudad Vieja: 23 casos
  • Antigua Guatemala: 20 casos
  • Magdalena Milpas Altas: 8 casos
  • Sumpango: 8 casos
  • Santo Domingo Xenacoj: 7 casos
  • Santa Lucía Milpas Altas: 4 casos
  • San Antonio Aguas Calientes: 3 casos
  • San Juan Alotenango: 2 casos
  • Santa Catarina Barahona: 2 casos
  • San Bartolomé Milpas Altas: 2 casos
  • Pastores: 1 caso

Sin reporte de casos

  • Jocotenango: 0 casos
  • Santa María de Jesús: 0 casos
  • San Miguel Dueñas: 0 casos

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Madre de motorista embestido expone desesperación e impotencia ante difícil situación que enfrenta su hijot
Nacionales

Madre de motorista embestido expone "desesperación e impotencia" ante difícil situación que enfrenta su hijo

10:29 AM, Oct 02
Gaby Soto regresa al país con nuevos objetivos tras participación mundialista t
Deportes

Gaby Soto regresa al país con nuevos objetivos tras participación mundialista

10:50 AM, Oct 02
A dos años de las protestas ciudadanas, organizaciones piden cese de criminalización t
Nacionales

A dos años de las protestas ciudadanas, organizaciones piden cese de criminalización

11:30 AM, Oct 02
Filtran video del momento exacto del asesinato de Micky Hair cuando salía de su estéticat
Farándula

Filtran video del momento exacto del asesinato de Micky Hair cuando salía de su estética

10:11 AM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos