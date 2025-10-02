Brotes de mano, pie y boca en Sacatepéquez: ¿Qué es?

La Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó este jueves, 2 de octubre, que se presenta un brote de la enfermedad conocida como "mano, pie y boca", el cual está afectando principalmente al departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con la información compartida, se han presentado 133 casos en 13 de los 16 municipios de la referida localidad. Los pacientes son, en su mayoría, niños menores de 9 años, siendo 117 casos los que se encuentran en este rango de edad.
Al respecto, la cartera señaló que se trata de una infección viral que se presenta con mayor frecuencia en niños y para cuyo tratamiento no existe una medicina específica.
Explicó que la enfermedad está asociada principalmente al virus Coxsackie y a otros enterovirus. Se manifiesta con fiebre, irritación en la garganta, llagas dolorosas en la boca y erupciones en las palmas de las manos, plantas de los pies y, en algunos casos, en la zona del pañal.
Se transmite a través de secreciones respiratorias, saliva, líquido de las ampollas, heces o por el contacto con objetos contaminados, como juguetes o cubiertos. Al no haber tratamiento específico es importante tomar medidas como control de la fiebre o dolor, adecuada hidratación y reposo.
"La prevención es vital y la higiene es un factor importante como el lavado frecuente de manos y desinfección de superficies u objetos que puedan estar contaminados", resaltó el MSPAS.
Casos por municipio
De acuerdo con el informe del MSPAS, la enfermedad está presente en 13 de los 16 municipios de Sacatepéquez. A continuación, se presenta el desglose de casos por localidad:
- Santiago Sacatepéquez: 27 casos
- San Lucas Sacatepéquez: 26 casos
- Ciudad Vieja: 23 casos
- Antigua Guatemala: 20 casos
- Magdalena Milpas Altas: 8 casos
- Sumpango: 8 casos
- Santo Domingo Xenacoj: 7 casos
- Santa Lucía Milpas Altas: 4 casos
- San Antonio Aguas Calientes: 3 casos
- San Juan Alotenango: 2 casos
- Santa Catarina Barahona: 2 casos
- San Bartolomé Milpas Altas: 2 casos
- Pastores: 1 caso
Sin reporte de casos
- Jocotenango: 0 casos
- Santa María de Jesús: 0 casos
- San Miguel Dueñas: 0 casos
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7