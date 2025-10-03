 Hallan a mujer fallecida en el lago de Amatitlán
Nacionales

Hallan a mujer fallecida en el lago de Amatitlán

El cuerpo fue encontrado en un área de Villa Canales.

La mujer fallecida en el lago de Amatitlán no pudo ser identificada., Bomberos Voluntarios
La mujer fallecida en el lago de Amatitlán no pudo ser identificada. / FOTO: Bomberos Voluntarios

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado este viernes 3 de octubre en el lago de Amatitlán, en el lugar conocido como Playa de Oro, en jurisdicción del municipio de Villa Canales, Guatemala.

Los bomberos Voluntarios informaron que a su centro de llamadas ingresaron alertas donde se les notificaba sobre la presencia de una persona que aparentemente se había ahogado en las aguas del referido lago.

"De inmediato fueron destacados elementos de la 54 compañía, quienes acudieron con un vehículo para rescate. El oficial al mando ordenó a los elementos ingresar a las aguas para llevar el cuerpo a la orilla", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Agregó que al constatar el fallecimiento de esta persona se procedió a dar aviso a las autoridades.

Sin identificar

El portavoz de los bomberos aseguró que la víctima no pudo ser identificada. Solo se estableció que se trataba de una mujer de aproximadamente 30 años de edad y llevaba puesto un sostén negro y pantaloneta de lona.

La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar donde fue hallada esta persona para llevar a cabo las diligencias correspondiente y coordinar su traslado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

